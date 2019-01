Erfolgsserie weiter ausbauen

In derwird die erste Mannschaft der TTSF Hohberg im vereinsinternen Duell gegen das Reserveteams als klarer Sieger erwartet. Mit einem Erfolg wollen die Ortenauer die Tabellenführung vor der TTG Kleinsteinbach/Singen verteidigen. Spielfrei ist die Spvgg Ottenau.

Nach zehn Siegen in Serie möchten die TTF Rastatt in der Frauen-Badenliga beim punktlosen Schlusslicht TTF Stühlingen II ihre Erfolgsserie weiter ausbauen. In der Vorrunde zeigte sich der Tabellenerste beim klaren 8:1-Heimsieg dem Gegner haushoch überlegen und gab in der gesamten Partie nur fünf Sätze ab. Auch der Tabellenzweite TTV Ettlingen trifft auf die Reserve der TTF Stühlingen und dürfte hier als klarer Sieger hervorgehen. Zum Bezirksderby empfängt der TTV Kappelrodeck (7:11) den TV Weisenbach (3:15). Nach einem furiosen Start zog Kappelrodeck im Vorrundenmatch in Weisenbach über einen 4:0-Vorteil auf 6:2 davon. Die Murgtälerinnen gaben sich in dieser denkwürdigen Partie aber keinesfalls geschlagen und drehten das Spiel mit fünf Siegen in Serie. Im abschließenden Einzel gelang Vanessa Maier mit einem Fünfsatzerfolg über Jasmin Langenbach nach 0:2-Satzrückstand der gerechte Ausgleich.

Zum Rückrundenstart wurde bei den Murgtälerinnen die Aufstellung abgeändert. So rückte hinter Monika Vig Tanja Rath auf Position zwei vor, Nadja Wunsch und Regina Roflik, die in der gesamten Hinrunde verletzungsbedingt pausieren musste, werden im hinteren Paarkreuz zum Einsatz kommen. Kappelrodeck tritt in unveränderter Aufstellung mit Ursula Maier, Vanessa Maier, Juana Maier und Astrid Seiler an. Ein enges Spiel ist wieder zu erwarten.

Beide Teams werden mit Interesse den Ausgang der Partie zwischen der SG Rüppurr gegen den VSV Büchig verfolgen. Die SG Rüppurr (6:12) steht auf dem achten Tabellenplatz, der zu den Relegationsspielen verpflichtet. Um den direkten Abstieg zu vermeiden müssen Kappelrodeck und Weisenbach diesen Gegner zum Saisonende hinter sich lassen. (ti)