Kaum Kritik der Fans

Bekanntlich forciert der Fußball-Drittligist Karlsruher SC seit einigen Monaten die Ausgliederung der Profiabteilung, so will man attraktiver für Investoren werden. Gestern Abend traf sich zum dritten Mal ein "Ausgliederungsausschuss", dem neben Vereinsvertretern auch Juristen und die Beratungsagentur Deloitte angehören. Aber eben auch Vertreter der Supporters und der Ultras.



Wie wichtig deren Einbindung ist, wurde tags zuvor bei einem Informationsabend in der Vereinsgaststätte deutlich. Denn offenbar waren viele Bedenken, die d ie Fans hatten, bereits in vorherigen Gesprächen ausgeräumt worden. Die Nachfragen, die die meist jungen Besucher zur Vereinspolitik hatten, waren jedenfalls merklich schärfer als die zur Ausgliederung. Dass der KSC vorhat, den Lizenzbereich als GmbH & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) zu führen, deren einziger Gesellschafter dann der KSC e.V. wäre, begrüßen viele Fans. "Dieser Weg passt zu uns", sagte Präsident Ingo Wellenreuther. "Wir wollen keinen riesigen russischen Investor, sondern, dass sich viele kleinere engagieren." Tatsächlich gilt dieser Weg als derjenige, der dem Verein noch mehr Zugriff lässt als beispielsweise eine GmbH. Der DFB lässt Kapitalgesellschaften zu, sofern die Stimmenmehrheit auch nach einer Ausgliederung beim Verein liegt. Die zugrundeliegende "50-plus-1-Regel" soll sicherstellen, dass die Vereinsinteressen mehr Gewicht haben als die der Investoren. Wellenreuther kündigte am Dienstag an, der KSC wolle an 50+1 selbst dann festhalten, wenn die Regel vom DFB oder einem Gerichtsurteil gekippt werde. Bei einer nichtöffentlichen Abendsitzung gestern wollte der Ausgliederungsausschuss bereits weitere Schritte zur Änderung seiner Geschäftsform diskutieren. Dass er dabei den Segen der Basis hat, wurde deutlich. Doch die hatte andere kritische Nachfragen. So monierte ein Fan, dass sich der Vertrag von Dominik Stroh-Engel, der nach Aussage von Sportdirektor Oliver Kreuzer "weiß, dass er in den Planungen des Trainers keine Rolle mehr spielt", 2017 mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet wurde, im Falle eines Aufstiegs um ein Jahr verlängert. Nachfragen zu



Kwasniok-Abgang



Das Fehlen eines Fanshops in der Innenstadt monierte zudem ein anderer Redner, das Fehlen einer professionellen Scoutingabteilung, die beim KSC de facto aus einem Mann (Lothar Strehlau) besteht, sorgte für Nachfragen. Ein anderer Redner kritisierte, dass der KSC in den vergangenen Jahren keine Rücklagen gebildet habe, um im kommenden Sommer das Kölmel-Darlehen ablösen zu können. Kritische Nachfragen musste sich Wellenreuther auch bezüglich des langjährigen A-Jugendtrainers Lukas Kwasniok gefallen lassen, der mittlerweile Chefcoach in Jena ist. Ein Vertreter der Ultras wollte wissen, wie es sein könne, dass der trotz eines angeblichen gravierenden Fehlverhaltens noch eine Abfindung bekommen habe und ob es zutreffe, dass das Präsidium im Sommer einen Wechsel Kwasnioks nach Aue habe scheitern lassen, weil ihm 125 000 Euro Ablöse zu wenig gewesen seien. Implizit gab Wellenreuther genau das zu. Die Verhandlungen mit den Sachsen habe Kreuzer geführt, das Präsidium habe aber 200 000 Euro erlösen wollen. "Das war die Summe, die der FC Bayern gezahlt hat, als er unseren Jugendtrainer Tim Walter für seine U 17 geholt hat." Dass die Finanzkraft der Sachsen analog zu der des FC Bayern taxiert wurde, leuchtete nicht jedem Zuhörer ein. Viel Lob gab es aber für die Tatsache, dass der Informationsabend überhaupt stattfand. "Wir haben in unserer Zukunftswerkstatt gefordert, dass der Dialog mit den Fans und Mitgliedern intensiviert wird", sagte der Vorsitzende der Supporters, Marco Fuchs. "Das war heute ein guter Ansatz."

