Der Spaß ist vorbei

"Wir haben in der Vorrunde teilweise gute Spiele abgeliefert, teilweise aber auch sehr schlechte. Mit den sechs Punkten, die wir momentan auf dem Konto haben, sind wir jedenfalls alles andere als zufrieden. Das ist nicht das, wozu die Mannschaft imstande ist!" Klare Worte, die Trainer Markus Ullrich über die Situation bei derfindet. "Wir müssen jetzt am Anfang der Rückrunde gleich einmal drei, besser vier, Punkte holen, um nur annähernd im Soll zu sein. Am besten, wir fangen am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Köndringen/Teningen II gleich damit an", so der SG-Coach. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen, weshalb es auch gar keine Ausreden mehr geben soll. "Wir haben der Mannschaft deutlich gemacht, dass uns der Sport zwar Spaß machen soll, der Spaß aber eigentlich vorbei ist. Wir stecken mitten im Abstiegskampf, das ist Fakt. Wir sind es unserer Jugendarbeit und unserer zweiten Mannschaft, die derzeit die Bezirksklasse anführt, schuldig, alles für den Klassenerhalt zu tun."

Etwas entspannter kann es die SG Muggensturm/Kuppenheim angehen. Mit 12:14 Punkten liegt die Mannschaft von Spielertrainer Benny Hofmann auf einem soliden siebten Platz inmitten der Liga. "Wir sind alle froh und heiß, dass es wieder losgeht. Den ganzen Januar läuft schon die Handball-WM im Fernsehen, da bekommt man voll Bock, endlich wieder selbst spielen zu können", sagt Hofmann. Für seine Sieben geht das Handballjahr beim HC Hedos Elgersweier los. "Die spielen eine gute Runde, was Tabellenrang drei belegt. Wir können befreit aufspielen, da wir als klarer Außenseiter dahin fahren. Das Hinspiel haben wir unglücklich mit einem Tor verloren, daher werden wir versuchen, den Gegner in dessen eigener Halle so lange wie möglich zu ärgern", so Hofmanns Plan.

Gar mit dem Tabellenzweiten bekommt es der BSV Phönix Sinzheim zu tun. Kalman Fenyö und seine Mannschaft treten morgen beim TuS Schutterwald an. Und auch wenn dort das einstige Bundesliga-Flair längst verflogen ist, so legen die Ortenauer bisweilen eine ordentliche Runde aufs Parkett. Mit acht Punkten mehr auf dem Konto sind die Gastgeber zweifellos in der Favoritenrolle. Das sieht auch Fenyö so: "Dort kann man gewinnen, muss das aber nicht zwingend." Soll heißen, der Phönix wird versuchen, den Gegner eventuell auf dem falschen Fuß zu erwischen. "Wir hoffen, dass sie nicht so gut aus den Startlöchern kommen, um dann hellwach zu sein."