Die Akkus sind wieder aufgeladen Von Wolfram Braxmaier



Die meisten Verletzungen sind auskuriert, die Akkus wieder aufgeladen: Mit neuem Schwung starten Südbadens Handballer auch in der Landesliga Nord in die zweite Saisonhälfte. Gleich zum Auftakt steht ein interessantes Bezirksderby im Vordergrund, denn im Duell der Aufsteiger erwartet die HR Rastatt/Niederbühl (14:12) die Reserve des BSV Phönix Sinzheim (12:14). Die Hausherren wollen ihre gute Bilanz ausbauen und den fünften Rang nach hinten absichern. Außerdem haben sie mit den Sinzheimern noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel gewannen die Gäste mit 27:26. "Das wollen wir unbedingt korrigieren" sagt HR-Trainer Michael Pigac. Noch nicht ganz fit sind Kugele und Jochim, dafür kehrte in der Pause Christian Fuchs vom TV Büchenau zurück. Die meisten Verletzungen sind auskuriert, die Akkus wieder aufgeladen: Mit neuem Schwung starten Südbadens Handballer auch in der Landesliga Nord in die zweite Saisonhälfte. Gleich zum Auftakt steht ein interessantes Bezirksderby im Vordergrund, denn im Duell der Aufsteiger erwartet die(14:12) die Reserve des(12:14). Die Hausherren wollen ihre gute Bilanz ausbauen und den fünften Rang nach hinten absichern. Außerdem haben sie mit den Sinzheimern noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel gewannen die Gäste mit 27:26. "Das wollen wir unbedingt korrigieren" sagt HR-Trainer Michael Pigac. Noch nicht ganz fit sind Kugele und Jochim, dafür kehrte in der Pause Christian Fuchs vom TV Büchenau zurück. Den Sinzheimern kann man nur geringe Chancen einräumen, denn Michael Rauber muss Torwart Matthias Meßmer an die Erste abgeben und steht ohne Keeper da: "Ich weiß nicht, wer im Tor stehen wird. Wir stehen vor ganz schwierigen Wochen." Außerdem fallen die Leistungsträger Felix Vogel und Etienne Kirschner noch länger aus. "Wir versuchen, das Beste herauszuholen", sagt Rauber. Auch beim Tabellenvorletzten TuS Großweier (6:20) reißen die Ausfallmeldungen nicht ab. Benni Lehmann, Tim Hodapp und Fabian Kappler werden in dieser Saison kaum mehr einsetzbar sein. Vor dem ungleichen Duell mit Spitzenreiter HTV Meißenheim (26:2) war der TuS deshalb auf dem Transfermarkt aktiv und sicherte sich (wie berichtet) die Dienste der Ungarn Balazs Babicz (34, zuletzt TuS Oppenau) und Peter Kovacs (35, zuletzt TV Oberkirch). Babicz, ein 2,07-Meter-Hüne, war 100 Mal in Ungarns Nationalteam aktiv und fungiert für den entlassenen Martin Valo als Spielertrainer. Doch werden auch diese Neuzugänge den Spitzenreiter kaum stoppen können. Vor der Zukunft ist es Abteilungsleiter Uwe Früh allerdings nicht bange: "Das packen wir noch." Eine echt harte Nuss hat auch die TS Ottersweier (13:15) zu knacken, denn der TuS Schuttern hat einen ex-



trem guten Lauf, der ihn auf Rang drei führte. Doch TSO-Coach Sigi Oser ist zuversichtlich: "Wir haben gut trainiert und auch einen guten Test gegen Steinbach gespielt. Es wird vor allem auf die Abwehr ankommen. Wenn Schuttern mal im Lauf ist, dann sind die schwer zu stoppen." Dennoch hat Oser nur ein Ziel - beide Punkte. Wieder fit ist Julian Autenrieth, während Max Hirtz zuletzt wegen Krankheit eine Pause einlegen musste. Definitiv ausfallen wird Philipp Leppert, der wieder Schulterprobleme hat. Auf ein erstes Erfolgserlebnis hofft Martin Ehrentraut mit dem abgeschlagenen Schlusslicht HSG Hardt (1:25) gegen Hofweier II (12:16). Das Hinspiel vor drei Wochen gewannen die Gäste mit 34:21, hatten aber die halbe Erste auf dem Parkett. Kämpfen um jeden Punkt muss auch die Reserve des TVS Baden-Baden (10:16), die in Kehl (12:14) antreten muss. Dabei ist wieder Daniel Grimm, möglicherweise auch David Fritz. Trainer Dieter Jurack hofft jedenfalls auf einen positiven Start, denn "es wird bis zum Schluss eng bleiben". Der Tabellenzweite ASV Ottenhöfen (22:6) hat in Ottenheim ebenfalls eine schwere Aufgabe vor sich.

