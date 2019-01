Punkte statt Schuhe

Und das wird freilich nicht so einfach werden. In der Tabelle liegen die Schwäbinen zwar lediglich zwei Plätze und vier Punkte vor der SG aus dem Rebland, strukturell trennen aber beide Vereine Welten. Auf der einen Seite der bodenständige Zusammenschluss aus Mittelbaden, auf der anderen der Bundesligist, gespickt mit Nationalspielerinnen zahlreicher Nationen. "Es ist immer eine Wundertüte, mit welchem Personal Metzingen II die Platte betritt", sagt Manz. Den Gästen kommt es daher wohl sehr gelegen, dass die Metzinger Bundesliga-Sieben am Abend ein Spiel im EHF-Pokal gegen die Däninen von Herning-Ikast auszutragen haben. Dort haben sich einige Steinbacherinnen Karten ergattern können, um - hoffentlich - nach ihrem großen Auftritt, die nächste große Show genießen zu können.

Doch vor den Erfolg haben die Götter bekanntermaßen zunächst einmal den Schweiß gesetzt. "In Metzingen können wir ganz böse unter die Räder kommen oder wir nutzen dieses Spiel, um Selbstvertrauen zu tanken", so Manz. Die Erinnerungen an den Samstagsgegner jedenfalls sind positiv. "Als die vor zwei Jahren aufgestiegen sind, haben wir gegen sie unser bestes Saisonspiel abgeliefert", erinnert sich der sportliche Leiter der SG.

Dass die Partie am Ende dennoch verloren ging, soll mal dahingestellt sein.

Noch acht bis zehn Punkte sind laut Manz' Rechnung noch







vonnöten, um mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu bekommen. Dabei rechnet Manz erst gar keine Zähler aus der morgigen Partie mit ein. "Das wird für uns eine Kür, aus der wir hoffentlich mit breiter Brust in die Rückrunde gehen. Im Anschluss an das Gastspiel in Metzingen müssen wir die notwendigen Punkte holen."

Der finale Kampf um den Klassenerhalt



Die kommenden fünf Gegner heißen Möglingen, Würm-Mitte, Allensbach, Regensburg und Haunstetten. Davon stehen momentan drei in der Tabelle noch vor den Rebländerinnen. Ab Mitte März beginnt dann der finale Kampf um den Klassenerhalt, der unter normalen Umständen für die Mannschaft um Trainer Kevin Bauer allerdings nicht infrage stehen dürfte.

Und wer weiß, vielleicht gibt es ja morgen im Schwabenland eine derartige Überraschung, aufgrund derer die Frauen der SG erst so richtig in Einkaufslaune kommen und zu den unerwarteten Punkten auch ein neues Paar Schuhe mit nach Hause nehmen. Anspiel in der Öschhalle ist um 15.30 Uhr, so dass zwischen Schlusspfiff und dem Beginn des EHF-Pokalspiels noch Zeit bliebe, sich das eine oder andere neue Kleidungsstück zu gönnen.