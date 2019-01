Konkurrenz auf Abstand halten

Da holt sich nicht nur Herrsching, wenige Tage nach der Heimniederlage gegen Bühl, in Düren den sec hsten Saisonsieg, das Hammerergebnis schlechthin gelang Aufsteiger Giesen mit einem 3:1-Sieg gegen Champions-League-Teilnehmer Frankfurt, gegen jenes Team also, das heute (19 Uhr) Gastgeber der Bisons ist.

Ob Frankfurts Niederlage in Giesen die Bühler Chancen auf einen Erfolg steigen lässt, oder ob sich die Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin nun vielmehr auf einen höchst motivierten Gegner einstellen muss, wird sich wohl erst im Spielverlauf zeigen. Wolochin ist das zunächst einmal auch egal. "Wir müssen in jedes Spiel mit voller Konzentration und vollem Einsatz gehen, dann haben wir auch gegen jeden Gegner eine Chance." Was der Trainer schon immer predigt, scheint inzwischen auch in den Köpfen der Spieler angekommen zu sein. Mit der konsequenten Umsetzung der vorgegebenen Taktik gelang es, sogar den Tabellenführer in ernsthafte Bedrängnis zu stürzen. Die Bühler Aufschläge kamen hart und präzise wie selten in dieser Saison, und die Annahme um den immer stärker werdenden Libero Tim Stöhr hat merklich an Souveränität hinzu gewonnen. Dank guter Annahme hatte Zuspieler Mario Schmidgall keine Probleme, seine Angreifer richtig einzusetzen, mit einer Erfolgsquote von 70 Prozent überrollte Bühl im ersten Satz den Tabellenführer förmlich.

Wolochin strahlte nach Spielende, einziger Wermutstropfen war, dass der Gegner doch noch das Spiel knapp für sich entschied. Was aber nicht zuletzt daran lag, dass Unterhachings Trainer Stefan Chrtiansky personell nachlegen konnte und mit Pedro Frances einen neuen Mittelblocker brachte, der mit fünf direkten Blockpunkten letztlich den Unterschied machte. Solche Möglichkeiten hat Wolochin derzeit nicht, neben dem Langzeitverletzten Akhrorjon Sobirov wird auch in Frankfurt erneut Yannick Goralik fehlen. "Zum Glück haben wir mit Oliver Martin einen zusätzlichen Mittelblocker geholt", atmet Geschäftsführer Manohar Faupel tief durch. Der zusätzliche Mittelblocker habe in der Personalplanung erste Priorität gehabt, noch vor einem zusätzlichen Libero. Diese Einschätzung habe sich nun voll bestätigt, zumal Stöhr seine Sache immer besser macht.

In Frankfurt hofft Wolochin nun auf eine weitere Leistungssteigerung. "Nachdem wir trotz aller Probleme zuletzt Erfolge feiern konnten, ist das Selbstvertrauen gewachsen." Das dürfte im Kampf um die Playoffplätze auch nötig sein, denn auch die Netzhoppers haben den Kampf noch längst nicht aufgegeben. Die Brandenburger verpflichteten in dieser Woche mit Martin Krüger, der von Rekordmeister Friedrichshafen kommt, einen neuen Zuspieler. Bühl muss weiter punkten, um sich die Konkurrenz vom Hals zu halten.