Mehr Spannung geht nicht

Auf diese Rückrunde darf man sich wirklich freuen: Fünf Mannschaften, die zur Halbzeit der Saison gerade einmal zwei Punkte auseinander liegen, kommen als nächster Meister der Handball-Bezirksklasse in Betracht. Mehr Spannung geht gar nicht, wenn ab heute neben den vor der Runde als Top-Kandidaten gehandelten SG Muggensturm/Kuppenheim II (17:5) und Panthers Gaggenau (16:6) sowie der ambitionierten SG Freudenstadt/Baiersbronn (16:6) auch die beiden Überraschungsteams Helmlingen II (16:4) und Steinbach/Kappelwindeck II (18:4) den Titelkampf fortsetzen.

Die Reserve der Rebland-SG verbrachte die Winterpause als Tabellenführer. Die Spitzenposition wackelt aber bereits heute Abend. Denn der Primus gastiert bei der zu Hause noch ungeschlagenen SG Freudenstadt/Baiersbronn, die sich vor Weihnachten mit fünf Siegen in Serie in Stellung gebracht hat. Obendrein stellen die Schwarzwälder mit durchschnittlich 36 Treffern pro Partie die beste Offensive der Liga. Mit entsprechend viel Selbstvertrauen gehen die Hausherren in das Topspiel: "Auch wenn Steinbach/Kappelwindeck nicht ohne Grund an der Spitze steht, brauchen wir uns keinesfalls verstecken", betont Trainer Krzysztof Lisiecki.

Vielmehr möchte seine Truppe "ein klares Zeichen gegenüber der Konkurrenz setzen und zeigen, dass mit uns im Kampf um die besten Plätze zu rechnen sein wird". Ob die Schwarzwälder das ausgegebene Saisonziel, einen Platz unter den Top Drei, erfüllen können, hängt nach Lisieckis Ansicht bereits von den kommenden Wochen ab. Denn das Auftaktprogramm seines Teams in die zweite Halbserie hat es in sich. So kommt es in den ersten drei Partien vor eigenem Publikum jeweils zu Duellen mit Konkurrenten aus der Spitzengruppe.

Gewissermaßen als Gegenstück zum Auftaktknaller der SG Steinbach/Kappelwindeck II taugt das erste Spiel im neuen Jahr für die Reserve des TuS Helmlingen: Denn die Hanauerländer empfangen morgen (aufgrund des WM-Endspiels bereits um 12.30 Uhr) mit der dritten Mannschaft der Rebland-SG (4:18) einen Gegner, der ihnen kaum das Wasser wird reichen können. Sicherlich dürfe man den Aufsteiger nicht unterschätzen, "dennoch dürfte einem weiteren Heimsieg nichts im Wege stehen", sagt Trainer Detlef Ludwig. Zumal seine Schützlinge unter der Woche beim 44:33-Auswärtssieg bei der HSG Murg im Halbfinale des Bezirkspokals den Härtetest bestanden haben. "Daran gilt es anzuknüpfen", erklärt Ludwig.

Während die Panthers Gaggenau sich noch eine Woche gedulden müssen, ist die SG Muggensturm/Kuppenheim II an diesem Wochenende bei der Reserve der TS Ottersweier (9:11) gefordert. Nach einer für sie guten Hinrunde hat die TSO im hinteren Mittelfeld der Tabelle überwintert und kann nun ohne Druck in die Rückrunde starten. "Wir werden versuchen, MuKu Paroli zu bieten und den Favoriten so lange wie möglich zu ärgern", kündigt Trainer Marcel Röll an. "Punkte zu holen, wäre allerdings eine riesige Überraschung." Nach dem misslungenen Pokalspiel gilt es für die HSG Murg (13:9) gegen Ottenhöfen II (6:16) einiges besser zu machen. "Vor allem in puncto Abwehr und Chancenverwertung muss ordentlich zugelegt werden", fordert Trainer Magnus Unger. Schlusslicht HSG Hardt II (0:22) hofft derweil gegen den TuS Memprechtshofen (11:11) auf ein Ende der Durststrecke. (mabu)