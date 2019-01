Dohmann und Seiler im Gleichschritt Der badische Leichtathletik-Verband (BLV) hat Mitte Januar die Kaderlisten für die Saison 2019 bekannt gegeben. Die Kader wurden zum einen vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) aufgestellt, zum anderen in der Arbeitsgemeinschaft der baden-württembergischen Leichtathletikverbände (ARGE BaWü) gemeinsam für Baden und Württemberg erstellt. Grundlage sind aber auch hier Richtwerte, die der DLV seinen Landesverbänden vorgegeben hat.



Insgesamt gibt es im Kader-System des Deutschen Leichtathletik-Verbandes mehrere Kaderstufen. In den Olympiakader werden die erfolgreichsten deutschen Spitzenathleten berufen, die über ein nachgewiesenes Medaillen- oder Finalplatzpotential bei Olympischen Spielen verfügen. In den Perspektivkader werden Athleten mit einer Prognose, im laufenden Olympiazyklus in den Olympiakader aufzusteigen, aufgenommen. Für die Berufung in den Nachwuchskader 1 kommt nahezu das gleiche Verfahren wie für die Perspektivkaderathleten zur Anwendung, getrennt in die Kategorien U 23 und U 20. Die U-18-Jugend ist dann im Nachwuchskader 2 erfasst. Jeder einzelne Landesverband, so auch der Badische und der Württembergische Leichtathletik-Verband, hat zudem noch den L-Kader für die Topathleten bei den Frauen und Männern, sowie die Kader LK1 und LK2 für die besten 16- bis 19-jährigen Nachwuchsathleten, und den F-Kader für die Jugend U 16. Sechs Kreissportler



national erfasst



Aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl sind 26 Athletinnen und Athleten in den Listen veröffentlicht, genauso viele wie im Vorjahr, und kommen damit zu einer Förderung durch den Verband. Am höchsten eingestuft sind im nationalen Perspektivkader die beiden Geher Carl Dohmann (SCL-Heel Baden-Baden) und Nathaniel Seiler (TV Bühlertal). Im DLV-Nachwuchskader 1 U 20 stehen 400 Meter-Läufer Justus Baumgarten, Diskuswerferin Leia Braunagel (beide SCL-Heel), Kugelstoßer Nico Maier und Speerwerfer Leon Hofmann (beide SR Yburg Steinbach). National nicht mehr aufgeführt sind die Ötigheimer Hochspringerin Anne Klebsch (LAZ Ludwigsburg), Hammerwerfer Tim Stösser (LAG Obere Murg) und Dreispringerin Gloria Antonaci (SR Yburg Steinbach). Alle drei sind jetzt im Landeskader erfasst. Bei den Aktiven stehen ebenfalls im L-Kader Joshua Braun (Steinbach; 100/200m) und der Hauenebersteiner Speerwerfer Markus Koch (LG Offenburg). Im LK1 (Jahrgänge 2002-2004) sind erfasst: Hanna Altmann (Steinbach; Hochsprung), Helen Baumgarten (Steinbac h; 100/200m), Jonas Falk (SCL-Heel BAD; 400m), Jona Fruchtmann (Steinbach; Diskuswurf), Tim Kilka (Steinbach; Dreisprung), Kevin Klyk (TV Gernsbach; Weitsprung), Aaron Schalamon (LAG; Hammerwurf), die Bühlerin Sophia Seiter (LGR Karlsruhe; Lauf) und Natalie Tschierske (RTV; Speerwurf). Dem LK1 (Jahrgänge 2000-2002) gehören Rachel Fruchtmann (Steinbach; Dreisprung), Vanessa Kobialka (TV Iffezheim; Diskuswurf), Josefa Metzinger und Antonia Seydel (beide Steinbach; Kugelstoßen) an. Im Landesförderkader Baden-Württemberg (F-Kader M/W14) stehen für 2019 drei Athleten aus dem Kreisgebiet: Jakob Koegl (Steinbach; Sprint/Sprung), Sara Lazarevic (SCL-Heel; Sprint/Sprung) und Luis Roth (LAG; Lauf) haben nach den Sichtungslehrgängen in Mannheim und Albstadt den Sprung unter die Top-Nachwuchsathleten geschafft. (rawo)

