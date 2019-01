Zwei "gefühlte Eigentore" nerven Streich

Rastatt

Klare Rollenverteilung Rastatt (red) - In der Männer-Landesliga im Tischtennis ist die Rollenverteilung in der Partie des Tabellenführers TTC Iffezheim (14:2) gegen den Tabellenletzten TTC Altdorf eindeutig. Alles andere als ein Erfolg für die Gastgeber wäre eine faustdicke Überraschung (Foto: fuv).

Hügelsheim

Mehr Spitzenspiel geht nicht Hügelsheim (red) - Das Spitzenspiel in der Eishockey-Regionalliga findet am Baden-Airpark in Hügelsheim statt. Der Tabellenführer aus Bietigheim-Bissingen gastiert bei den zweitplatzierten Rhinos. Es ist eines der vermutlich letzten sechs Endspiele bis zu den Playoffs (Foto: toto).

Rheinau

SV Linx wieder im Training Rheinau (red) - Das für Trainer Sascha Reiß "wie gemalte Fußballjahr 2018" mit dem Double (Verbandsliga-Meisterschaft und südbadischer Pokalsieg) ist mittlerweile vergangen. Seit dieser Woche ist der SV Linx wieder im Training und bereitet sich auf die restliche Saison vor (Foto: toto).

Ötigheim

Ötigheim auf Oberliga-Kurs Ötigheim (red) - Mit einem 6,5:1,5 gegen Liga-Schlusslicht Freiburg-Zähringen wurde beim Schachclub Ötigheim der erwartete Sieg eingefahren. Durch das Remis des bisher punktgleichen Hauptkonkurrenten im Titelkampf, Emmendingen II, bleiben die Telldörfer auf Oberliga-Kurs (Foto: pr).