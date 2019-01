Erneuter Rückschlag

Der ESC Hügelsheim musste am Freitagabend im Derby mit den Eisbären Heilbronn einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Am Ende stand ein 0:6 aus Hügelsheimer Sicht auf der Anzeigentafel. ESC-Trainer Richard Drewniak war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben und sucht nach den Gründen: "Wir haben einen sehr kleinen Kader und es scheint, als wären wir nicht in der Lage, den Ausfall bestimmter Spieler zu kompensieren."

Johnson und Mauderer fehlen bei den Rhinos



Mit Noel Johnson und Andy Mauderer fehlten dem Übungsleiter zwei seiner besten Scorer, Dennis Walther wurde im Überzahlspiel sowie Lars White in der Abwehr schmerzlich vermisst. Dazu kamen "individuelle Fehler und Fehlpässe, die den Gegner geradezu eingeladen haben".

Dabei war der Auftakt noch vielversprechend. Der Sekundenzeiger startete seine erste Runde, als Graham Brulotte einen Kracher an den Pfosten setzte. Doch schien diese Szene bezeichnend für den gesamten Spielverlauf zu sein, denn auf der anderen Seite fing Daniel Steinke einen Aufbaupass der Rhinos ab und vollendete zur Führung für die Gastgeber, die Stefano Rupp in der vierten Minute auf 2:0. Trotzdem hatten die Rhinos im ersten Abschnitt Feldüberlegenheit, vermieden Strafzeiten, kreierten selbst aber zu wenig zwingende Chancen.

Im Mittelabschnitt hätte die 28. Minute die Wende bringen können. Für 109 Sekunden agierten die Rhinos in doppelter Überzahl. Der Puck ging gut durch die Reihen aber niemand übernahm Verantwortung und versuchte den Torschuss. Lediglich ein Versuch durch Martin Vachal spiegelte erneut den Spielverlauf wider. Die Gastgeber merkten, dass sie beste Chancen hatten zu gewinnen und trauten sich das Heft in die Hand zu nehmen. Erneut Rupp traf vor der zweiten Pause zum 3:0 (35.). Einen Drei-Tore-Rückstand kann im Eishockey jede Mannschaft aufholen, doch wenn zu einem Rückstand noch Frust hinzukommt und der Glaube an sich verloren geht, ist dieses Unterfangen aussichtslos. Beide Mannschaften kassierten nun ihre Strafzeiten. Da Ravensburg zeitgleich in Stuttgart verlor (1:3) kommt es am Samstag am Baden Airpark zum Schlüsselspiel gegen die Oberschwaben um Platz vier. (ndm)