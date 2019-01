Jeder fünfte Aufschlag im Aus

Bühl

Knappe Niederlage für die Bisons Bühl (red) - Sie lieferten dem Tabellenführer einen großen Kampf, doch am Ende mussten sich die Volleyball Bisons Bühl am Mittwochabend doch geschlagen geben. Mit 2:3 verlor die Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin gegen die Alpenvolleys Unterhaching denkbar knapp (Foto: toto).

Bühl

Bisons wollen Ligaprimus ärgern Bühl (red) - Nach dem eminent wichtigen 3:2-Sieg in Herrsching wollen die Volleyball Bisons Bühl am Mittwoch in der Großsporthalle die Alpenvolleys Unterhaching ärgern. Mit einem Überraschungscoup würden die Bisons an Tabellenplatz sieben heranrücken (Foto: toto).

Ruhpolding

Gelungene Rückkehr Ruhpolding (red) - Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist in ihrem ersten Weltcuprennen in diesem Jahr in Ruhpolding als beste Deutsche auf Platz neun gelaufen. Im Rennen der Männer lief Weltmeister Benedikt Doll als bester Deutscher auf Platz drei (Foto: AP).

Baden-Baden

OSG-Frauen rutschen ab Baden-Baden (red) - Am Ende blieb Thilo Gubler, Teamcaptain des Frauenbundesliga-Teams der OSG Baden-Baden, nichts anderes übrig, als dem Hamburger SK zum 3,5:2,5-Sieg in der Schachbundesliga (Foto: av) zu gratulieren. Die OSG rutschte durch die Pleite auf Rang vier ab.