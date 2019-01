Fassungslosigkeit beim TVS Baden-Baden Wenig erfolgreich verlief der Start in das neue Jahr in der Handball-Landesliga für einige Teams aus dem hiesigen Bezirk. Eine furiose Aufholjagd legte die TS Ottersweier aufs Parkett, das Derby in Niederbühl endete unentschieden und bei der HSG Hardt will in dieser Spielzeit einfach nichts gelingen. Die Sandweierer Reserve erlebte ein Handball-Drama in Kehl.



TS Ottersweier - TuS Schuttern 30:28. 20 Minuten vor der Schlusssirene lag die TSO noch mit vier Toren im Rückstand (15:19). Was dann kam, nennt man Moral - über ein 19:19 zog die Heimmannschaft auf 25:21 davon. Die Gäste aus Schuttern konnten da nur noch staunen und ließen beide Zähler in Ottersweier, das am Schluss gar ein wenig Ergebniskosmetik zuließ. Tore für TSO: Hirtz 10/1, Moser 6/1, Autenrieth 5, Schrempp 4, Metzinger 2, Kiesewalter, Hirtz, Moser je 1 - für TuS: Gambert 9, Kopf 9/4, Lederer 3, Leberl, Nienstedt, Gündodgdu je 2, Weijer 1. TuS Großweier - HTV Meißenheim 24:38. Am Endergebnis ist deutlich abzulesen, dass der Spitzenreiter in Achern zu Gast war. Es war ein Klassenunterschied, und der Tabellenvorletzte aus Großweier kam von Anfang an unter die Räder. Dieses Spiel gilt es schnellstmöglich abzuhaken. Immerhin konnten sich gleich zehn Spieler bei den Gastgebern in die Torschützenliste eintragen. Tore für TuS: Herrmann 9, Urban, Bleeke je 3, Mild 3/2, Huber, Hodapp, Islam, Walter, Babicz je 1, Behrle 1/1 - für HTV: Ammel, Fleig je 8, Häß 7/4, Nickert 4, Hügli 3, Engel, Parden, Jochheim je 2, Funke, Fortin je 1. HSG Hardt - HGW Hofweier II 27:33. Die HSG Hardt bleibt nach wie vor auf ihrem einen Saisonzähler sitzen. Der Handballverein Grün-Weiß Hofweier entführte beide Zähler aus Bietigheim, musste sich dafür allerdings mächtig anstrengen. Das Team von Trainer Martin Ehrentraut entpuppte sich als harte Nuss und hielt in der ersten Halbzeit gut dagegen. Erst danach verschaffte sich der Gast etwas Luft und zog vorentscheidend auf 19:24 nach 39 Minuten davon. Tore für HSG: Bertsch 12/5, Hofacker 5, Volz 3, Quintieri, Kaul je 2, Hofmann, Ganz, Bastian je 1 - für HGW: Einloth 9, Eichhorn 7, Groh 4, P. Isenmann 3, Wolber 3/2, Remmel, Monschein je 2, Zimmermann, Schulz, M. Isenmann je 1. HR Rastatt/Niederbühl - Phönix Sinzheim II 25:25. Keine der beiden Mannschaften schaffte es in der ausgeglichenen Partie, sich entscheidend abzusetzen. Tore für HR: Pütsch 5, Fahrländer 5/3, Deck 4, Jochim 3/1, Drews, Kugele je 2, Fuchs, Djuric, Hänel, Behrendt je 1 - für Phönix: Müller 8/3, M. Walter, D. Walter je 4, Richter, Krell je 3, Vogel 2, Huck 1. Kehler TS - TVS Baden-Baden II 31:30. TVS-Trainer Dieter Jurack war fassungslos: Sechs Zeitstrafen musste seine Mannschaft in der Schlussviertelstunde hinnehmen - die Drei-Tore-Führung war dahin. In der letzten Minute pfiffen die "völlig überforderten Schiedsrichter", wie Jurack sagt, einen Angriff der Gäste ab, ein (verwandelter) Siebenmeter für die Hausherren in letzter Sekunde machte das Drama endgültig perfekt. Tore für Kehl: Ferber 13/9, Schottstädt, Baehr je 4, Djurdjevic, Lienhart je 2, Beil, Mall, Heitz, Knoll, Ursch, Joner je 1 - für TVS: M. Schulz 7, Kinz 6/1, Seiter, Hable je 4, P. Schulz 3, Frietsch, Seiler je 2, Maug, Grimm je 1. TuS Ottenheim - ASV Ottenhöfen 22:26. Zur Pause sah es nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus. 13 Minuten vor dem Ende war die Partie beim 18:18 wieder ausgeglichen, der ASV hatte aber die größeren Reserven. (bor). Tore für TuS: Berchtenbreiter 7, Heim 6, Schneckenburger 3/3, Métier, Ehret je 2, Weide, Funk je 1 - für ASV: M. Schnurr 10/2, Blust 4, P. Schmälzle 3, R. Schmälzle, Münz, Vogt je 2, Blank, Steimle, Horn je 1.

