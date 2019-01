Aus der Halle geballert

SG Freudenstadt/B. -

SG Steinbach/K. II 37:28.

Mit einem überraschend deutlichen Heimsieg untermauerte die SG eindrucksvoll ihre Ambitionen. Als Garant für den sechsten Sieg in Serie erwies sich erneut das schnelle Umschaltspiel der Schwarzwälder. Erstmals in Front gingen die Hausherren aber erst in der 16. Minute (8:7). Auch zur Pause trennte die beiden Teams nur ein Tor (15:14). Im zweiten Abschnitt machten die Gastgeber dann deutlich, die Begegnung möglichst früh zu ihren Gunsten entscheiden zu wollen. Nach einem zwischenzeitlichen 8:2-Lauf hatte man die Hand bereits in der 46. Minute am Punktepaar (27:21). Auch danach ließ Freudenstadt bis zum Ende nicht nach.

Tore für Freudenstadt: Bauer 10/1, Käser 7, Baur 7/3, Waller, Kneißler, H. Benzing je 3, J. Benzing, Sättler, Harastko, Thomas je 1 - für Steinbach: J. Höll 9/6, Keller 6, Schlageter, Kern je 4, C. Höll, Habich je 2, Misetic 1.

TS Ottersweier II -

SG Muggenst./K. II 18:22.

Die TSO kam sehr gut ins Spiel und stellte den Favoriten immer wieder vor neue Herausforderungen. Eine starke Defensive mit überragendem P. Schmieder im Tor ermöglichte es den Gastgebern, das Spiel bis zur Pause ausgeglichen zu gestalten (Halbzeit 11:11). Auch nach Wiederbeginn hielt die TSO das sehr hohe Niveau in der Abwehr, doch offensiv fehlte nun die Durchschlagskraft. So gelang es den Gästen, bis zur 48. Minute auf 14:19 davonzuziehen. Im Anschluss konnte Ottersweier nicht mehr entscheidend verkürzen.

Tore für Ottersweier: Rohe 5/3, M. Seiler 4/2, Holder, Y. Huck je 3, Schäfer, Krumpolt, T. Seiler je 1 - für Muggensturm: P. Freyer 5/2, Niethammer 4, Dey 3/2, Josenhans, Ziegler, Ehret, Jung je 2, Lehmann, Stahlberger je 1.

TuS Helmlingen II -

SG Steinbach/K. III 48:27.

Der Aufsteiger legte bei dem Tor-Festival zwar vor (0:2/3.), doch als der TuS in Fahrt kam, war er nicht mehr aufzuhalten. Über 7:3 (10.) zogen die Hausherren auf 13:3 (17.) davon, zur Halbzeit stand eine klare 22:15-Führung. Im zweiten Durchgang waren die Gäste beim 24:18 (33.) noch halbwegs dran, fünf Tore später (29:18/37.) war die Sache schon so gut wie entschieden. In der 54. Minute gelang der SG ihr letzter Treffer zum 39:27. Danach brannte die TuS-Reserve nochmal ein Feuerwerk ab.

Tore für Helmlingen: F. Fritz 13, Kempf 7, T. Fritz 5, L. Schmitt 5/1, Bertsch, S. Schmitt je 4, T. Karch 3, J. Karch 2, Lasch 2/1, Graf, Ratey je 1, Wagner 1/1 - für Steinbach: Herrmann 8, Wigant 5, Ehm, Herberg je 3, Himmel, Schmitt je 2, Rumpf 2/1, Lienhart, Denz je 1.

HSG Hardt II -

TuS Memprechtsh. 32:30.

Durststrecke beendet: Gegen den TuS gelang dem Schlusslicht endlich der erste Punktgewinn der Saison. Dabei standen die Vorzeichen aufgrund von Trainingsbeteiligung und Aufstellung gar nicht so günstig. Doch mit einer kämpferischen Leistung sowie mannschaftlicher Geschlossenheit konnte die HSG den erfahrenen Gast verdient schlagen. Der Sieg stand bereits beim 32:24 (52.) fest.

Tore für Hardt: Schumacher 8, Hettel 6/3, Wild 5, Rau 4/1, Korsch, Krebs, Trauth je 2, Gärtner, Schmidle, Schuster je 1 - für Memprechtshofen: Geibel 10/7, Lacker 8, Urban 3, Böttcher, Koch, Weger je 2, Fuchs, Neuschütz, Schneider je 1.

HSG Murg -

ASV Ottenhöfen II 44:14.

Nach der enttäuschenden Leistung im Bezirkspokal setzte die HSG Murg zum Rückrundenauftakt ein Zeichen. Die Gäste wurden von Beginn an förmlich überrannt und hatten nicht den Hauch einer Chance. Nach acht Minuten stand es bereits 7:1 und es ging eigentlich nur noch um die Höhe des Sieges. Über 12:4 (15.) erhöhte die HSG bis zur Halbzeit auf 23:5. Dem Selbstbewusstsein hat dieses Spiel sicherlich gut getan, aber als Gradmesser für die weiteren Partien ist es wertlos. Zu schwach war der ASV an diesem Abend. Wie die HSG wirklich drauf ist, wird sich in zwei Wochen im Murgtalderby gegen die Panthers Gaggenau zeigen.

Tore für HSG Murg: Unger 12, Grässel 12/3, F. Schaal 5, F. Gerstner 4, Albrecht, Baier je 3, Karcher 2, M. Gerstner, Merkel, P. Schaal je 1 - für Ottenhöfen: T. Fischer 6/2, Huber 5, M. Fischer 2, J. Schmälzle 1.

In der Frauen-Bezirksklasse steuert der TuS Helmlingen unaufhaltsam dem Titel entgegen. Von Verfolger Panthers Gaggenau ließ sich der verlustpunktfreie Spitzenreiter auch im zweiten Duell nicht stoppen (26:31). (mabu)