Hohe Hürde für die Spvgg Ottenau

Das Rad könnte sich am kommenden Spieltag aber wieder zurück drehen. Die Spvgg Ottenau gastiert am Samstag um 19 Uhr beim Tabellendritten SV Niklashausen, einem Gegner, der den Südbadenern in keiner Weise zu liegen scheint. Immer wieder setzte es in der Vergangenheit gegen Niklashausen klare Niederlagen. Fehlen werden bei den Murgtälern die Nummer eins Abhishek Yadav und auch Kapitän Kresimir Vranjic, der noch an einer langwierigen Verletzung laboriert. Die Niederlage in Niklashausen erscheint also schon im Vorfeld als unabwendbar. Mit einer Rückkehr des Topspielers Yadav ist erst Mitte Februar zu rechnen, so kann der Inder auf alle Fälle das Restprogramm der Spvgg bestreiten. Im südbadischen Derby könnte der ESV Weil beim punktlosen Schlusslicht TTV Auggen mit einem Erfolg an Ottenau in der Tabelle wieder vorbeiziehen.

Den zwölften Sieg in Serie haben die TTF Rastatt in der Frauen-Badenliga fest im Visier. Im Heimspiel gegen die gegen den Abstieg kämpfende Mannschaft der SG Rüppurr soll der nächste Kantersieg unter Dach und Fach gebracht werden. In den ersten beiden Rückrundenpartien konnten die TTF gegen den TTV Weinheim-West II und bei den TTF Stühlingen II gleich zwei Mal die 8:0-Höchststrafe verteilen, was den Erfolgsdruck auf den direkten Rivalen TTV Ettlingen stark erhöhte.

Gegen die Mannschaft aus dem Karlsruher Stadtteil werden die TTF in der gleichen Besetzung wie in Stühlingen antreten. Offen sind dagegen noch die Doppelpaarungen. Der geglückte Test in Stühlingen mit dem Einserdoppel Elisabeth Bittner/Susanne Gibs und der zweiten Paarung mit Nina Merkel/Lea Ehinger könnte durchaus eine Fortsetzung finden.

Der TTV Ettlingen empfängt im Heimspiel den TTV Kappelrodeck. Die Rollenverteilung ist vor der Parte recht eindeutig. Für die Kappelrodecker Frauen geht es in erster Linie darum, die Niederlage einigermaßen in Grenzen zu halten. Kein leichtes Unterfangen, dennoch sollte der eine oder andere Gegentreffer gesetzt werden können.

Dem TV Weisenbach gelang am vergangenen Spieltag im Bezirksderby beim TTV Kappelrodeck beim 7:7-Remis ein wichtiger Punktgewinn. Nun kommt der TV St. Georgen zum Gastspiel ins Murgtal angereist. Ein Gegner, der im gesamten Rundenverlauf noch keine konstante Form an den Tag legen konnte, und mit 11:9 Punkten im Mittelfeld der Tabelle dümpelt. Eine erneute Chance für Weisenbach, den Rückstand auf die SG Rüppurr weiter einzudämmen.

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten TTF Stühlingen II will der TTV Gamshurst sein derzeitiges negatives Punktekonto von 8:10 Zählern ausgleichen. Tritt der TTV in stärkster Besetzung, also mit Mareike Allgeier und Julia Lubitz im ersten Paarkreuz, an, dann sollten beide Punkte in Gamshurst bleiben. (ti)