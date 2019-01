Amann triumphiert

Beim zweiten Tischtennis-Ranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt waren am Sonntag 88 Jugendspieler aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden im Einsatz. Die 64 teilnehmenden Jungen spielten in neun Gruppen um Ranglistenpunkte, bei den Mädchen waren 24 Spielerinnen in vier Gruppen am Start. Der erste Platz bei den Jungen U 18 ging an Samuel Amann vom TTC Iffezheim. Mit 5:0-Erfolgen bei 15:2 Sätzen verwies er Dominik Mungenast (Spvgg Ottenau, 4:1) auf Platz zwei. Die Gruppe B wurde von Kevin Tep (TTG Ötigheim) dominiert.

Der Sieg in Gruppe C ging an David Lachenicht (TV Gernsbach), der in allen fünf Auftritten ungeschlagen blieb. Moritz Konrad (TV Lichtental) setzte sich mit 5:0-Erfolgen in der Gruppe D vor Lorenz Bracht (TB Bad Rotenfels, 4:1) an die Spitze des Feldes. Die Gewinner der Gruppen E und F kamen vom TTV Bühlertal. Nicolas Schuster sicherte sich mit 5:1-Erfolgen dank des besseren Satzverhältnisses vor Melih Özdemir den ersten Platz in der Gruppe E. Paul Giuriato behauptete Rang eins in der Gruppe F. Am Vormittag spielten die jüngeren Spieler in drei Gruppen ihre Sieger aus. Mit 7:0-Erfolgen siegte Adrian Vasko (TV Bühl) in der Gruppe A vor Fabian Siller (TB Bad Rotenfels, 6:1). Jakob Simeon (TV Lichtental, 6:0) kam in der Gruppe B auf das obere Siegerpodest vor Lukas Geißler (TTC Muggensturm, 5:1). Niklas Antokovic vom TTV Bühlertal hatte in der Gruppe C mit 5:0-Erfolgen die Nase vorn.

Bei den Mädchen erklomm in der Gruppe A Xenia Maier (TTC Muggensturm) dank des besseren Spielverhältnisses gegenüber Nina Rath (TV Weisenbach, beide 5:1) den ersten Platz. Nina Reck vom TV Bühl glückte in der Gruppe B ein Durchmarsch. Den ersten Platz in der Gruppe C errang Lilian Seifried vom TV Bühl ungeschlagen mit 5:0-Einzelsiegen. Mit Alma Rodriguez (3:0), Helene Lang und Caroline Bartoschewski sicherten sich drei Spielerinnen vom TTC Rauental in der Gruppe D die ersten drei Plätze. (ti)