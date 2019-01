Personalnot kostet vollen Ertrag

Die zweite Niederlage am Brett kassierte Markus Merklinger, der ungewohnt chancenlos unterging. Zuvor hatte Michael Lorenz für den zwischenzeitlichen Kuppenheimer Ausgleich gesorgt. Hartmut Metz, bei dem es am Spitzenbrett gegen Julian Schärer zu zwei spektakulären Damenopfern kam, und Joachim Kick remisierten. Ungeachtet des 2:3-Rückstands machten sich die Rochade-Cracks Hoffnungen auf den dritten Saisonsieg. Hubert Schuh und Jannik Lorenz ließen in ihren Gewinnstellungen nichts anbrennen und drehten gekonnt das Blatt zum 4:3. Kresovic verlor den Faden, obwohl ein Remis gereicht hätte, und überschritt nach sechs Stunden Spielzeit die Bedenkzeit. Mit 5:5 Punkten bleibt die Rochade auf Rang sechs.

Weil die Landesliga-Reserve noch gebeutelter war, rechnete sich Kuppenheim II nichts im Kellerduell mit Vimbuch aus. Mit dem 3,5:4,5 verkaufte sich das Schlusslicht immerhin besser als erwartet - angesichts von 0:10 Zählern scheint der Klassenerhalt aber weit entfernt. Positiv ist allein, dass Louis Wunsch mit erst 13 Jahren ein erfolgreiches Landesliga-Debüt feierte: Das Rochade-Talent schlug Vitor Regenold. Den zweiten Sieg verbuchte Routinier Reinald Kloska. Rolf Hoppenworth, Gerhard Gorges und der zweite Debütant, Zoltan Maki, unterlagen. Die drei Spitzenspieler Alexander Hatz, Alexander Wist und Hussain Chaltchi steuerten Unentschieden bei.

Die Leier der dritten Mannschaft klingt wie die der anderen Rochade-Oktette: Durch die nach oben abgegebenen Spieler standen nur sechs Akteure zur Verfügung. Sogar der 80-jährige Fritz Kolb wurde wieder ans Brett zurückgeholt, um nicht höher als 0:2 zurückzuliegen. Da außerdem Seriensieger Axel Aschenberg ebenso wie Thomas Braun und Patrick Gottwald unterlag, hieß es am Ende im Murgtal-Derby beim SK Gernsbach II 2:6. Für Kuppenheim sorgte lediglich Jürgen Biskup an Brett eins für den Ehrenpunkt. Kolb und Kapitän Sascha Schmidt remisierten. Mit 2:8 Punkten rangiert die Rochade Kuppenheim III in der Bezirksklasse auf Platz neun. (ham)