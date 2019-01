Wiederholungstäter Harsch und Co.

Das Team um Klaudius Harsch vom Baden Hills Golf und Curling Club Rastatt hat zum vierten Mal in Folge den Titel des deutschen Juniorenmeisters U 21 gewonnen. Sowohl in der Vor- als auch in der Finalrunde konnte die Spielgemeinschaft aus Baden Hills mit Harsch, Jan-Luca Haag und Sixten Totzek sowie die Brüder Joshua und Magnus Sutor aus Füssen, sämtliche Gegner mehr oder weniger deutlich vom Eis fegen, heißt es in einer Mitteilung.

Das zweite Team vom BHGCC mit Marcel Lauer, Daniel Weber, Colin Kraft und Lawrence Koch hatte in der Vorrunde noch ein Trainingsdefizit und daher nur ein Spiel gewonnen. In der Finalrunde konnten sie zwei Spiele gegen Gastgeber Oberstdorf und Geising für sich verbuchen, so dass am Ende der vierte Rang heraussprang.

Platz eins war mit zwölf Siegen für die Jungs um Klaudius Harsch unumstritten. Die Plätze zwei und drei gingen an das Team Kapp aus Füssen/Oberstdorf gegenüber Konstanz um Skip Geißinger, das im direkten Vergleich den Kürzeren zog (beide acht Siege). Die drei erstplatzierten Mannschaften waren alle zwischen 17 und 20 Jahre alt. Die siegreiche Mannschaft des BHGCC vertritt nun Deutschland im Februar im kanadischen Nova Scotia bei der Junioren-Weltmeisterschaft, wo sie im vergangenen Jahr sehr überraschend den fünften Platz belegen konnten und dieses Jahr dies gerne bestätigen möchten. Begleitet werden sie von ihrem Teamcoach Manon Harsch und Nationaltrainer Wolfgang Burba.

Für die erfolgreichen U-21-Spieler geht es jedoch zuvor erst noch nach Hamburg, wo sie ihren im vergangenen Jahr sensationell erspielten deutschen Meistertitel bei den Männern verteidigen wollen. Hierbei treffen sie unter anderem auf weitere Spieler aus dem eigenen Club, so auf die Skips Alexander Baumann, Manuel Walter und Marc Muskatewitz mit ihren Teams, was für die Überlegenheit der Rastatter Curler spricht - ein spannendes Wochenende steht bevor. (red)