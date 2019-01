Mit neuem Mut

Von Moritz Hirn



Bei der gerade zu Ende gegangenen Handball-Weltmeisterschaft hat Ralf Ludwig gesehen, wie es gehen kann - nämlich ganz einfach. Vor allem die Auftritte der skandinavischen Mannschaften haben es dem Trainer des Drittligisten TVS Baden-Baden dabei angetan. Ludwig fühlte sich streckenweise in die 70er und 80er Jahre zurückversetzt: Dass man mit einmaligem Kreuzen derart unbedrängt zum Torerfolg kommen kann, "habe ich schon lange nicht mehr gesehen", berichtet der TVS-Coach. Und genau das hat er auch seinen Schützlingen versucht einzutrichtern: Erfolg durch einfaches Handball-Spiel.



"Das war schon immer meine Philosophie. In der vergangenen Saison haben wir das auch überragend umgesetzt. Das müssen wir jetzt wieder auf die Platte bringen", fordert der Coach des Tabellenletzten der dritten Liga. Dafür hat er mit seinen Jungs in der fast sechswöchigen Spielpause einiges getan, wobei es nach der überaus verkorksten Hinrunde mit lediglich drei Pluspunkten in erster Linie darum ging, den Reset-Knopf zu drücken und die Spieler mental wieder aufzurichten. Weil eben dies etwas Zeit bedarf, war die lange Pause "für uns genau richtig". Zum einen wurden logischerweise einige Stellschrauben im Training verändert, es wurde aber auch am großen Rad gedreht. Nachdem Ludwig kurz vor Weihnachten seinen Abschied in Richtung TuS Helmlingen verkündet hatte, konnten die Verantwortlichen des TVS bereits kurz nach dem Jahreswechsel mit Sandro Catak einen vielversprechenden Trainer präsentieren. Damit untermauerten die Sandweierer ihre zukünftigen Ambitionen und räumten damit bereits frühzeitig ein Thema ab, das für Irritationen hätte sorgen können. So können sich die Grün-Weißen in den verbleibenden zwölf Spielen darauf konzentrieren, auch möglichst viele Punkte abzuräumen. Ludwig ist diesbezüglich guter Dinge: "Wir haben neuen Mut gefasst", betont der scheidende TVS-Trainer - und fügt schnell hinzu: "Dass wir den ohnehin nie verloren haben!" Die erste Möglichkeit, dies auch zu beweisen, besteht bereits morgen Abend, wenn die HG Saarlouis zum ersten Spiel des Jahres in der Sandweierer Rheintalhalle gastiert. Das Team aus dem Saarland war als Zweitligaabsteiger mit großen Ambitionen in die Runde gestartet, blieb mit aktuell Platz zehn aber hinter den Erwartungen zurück. Dennoch, die HG hat zweifelsohne Qualität. Ludwig warnt in diesem Zusammenhang vor allem vor den "gefährlichen Schnellangriffen" der Gäste. Diese gilt es zu unterbinden - mit flinken Beinen in der Rückwärtsbewegung und hoher Passgenauigkeit im eigenen Angriff. Genau dort wird Max Mitzel von Beginn an die Strippen ziehen und seine Teamkollegen ermutigen, oft und zügig in die Schnittstellen der HG-Defensive zu stoßen. Mit dem Ziel: Entweder selbst durchbrechen und abschließen oder Räume für den Nebenmann kreieren. So hat sich das Ludwig zumindest vorgestellt. Manchmal kann Handball in der Tat ziemlich einfach sein.

