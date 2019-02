Die nächste harte Nuss

Baden-Baden

Dramaturgie zum Jahresauftakt Baden-Baden (bor) - Wenig erfolgreich verlief der Start in das neue Jahr in der Handball-Landesliga für einige Teams aus dem Bezirk. Eine furiose Aufholjagd legte die TS Ottersweier aufs Parkett, die Sandweierer Reserve erlebte ein Handball-Drama in Kehl (Foto: toto). » Weitersagen (bor) - Wenig erfolgreich verlief der Start in das neue Jahr in der Handball-Landesliga für einige Teams aus dem Bezirk. Eine furiose Aufholjagd legte die TS Ottersweier aufs Parkett, die Sandweierer Reserve erlebte ein Handball-Drama in Kehl (Foto: toto). » - Mehr

Baden-Baden

Die Akkus sind wieder aufgeladen Baden-Baden (red) - Die meisten Verletzungen sind auskuriert, die Akkus wieder aufgeladen: Mit neuem Schwung starten Südbadens Handballer auch in der Landesliga in die zweite Saisonhälfte. Gleich zum Auftakt steht ein interessantes Bezirksderby im Vordergrund (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die meisten Verletzungen sind auskuriert, die Akkus wieder aufgeladen: Mit neuem Schwung starten Südbadens Handballer auch in der Landesliga in die zweite Saisonhälfte. Gleich zum Auftakt steht ein interessantes Bezirksderby im Vordergrund (Foto: toto). » - Mehr

Heinsheim

HG Rastatt verliert Spitzenkampf Heinsheim (red) - Der Meistertraum der Hebergemeinschaft Rastatt in der Landesliga ist wohl ausgeträumt. Am vorletzten Wettkampftag verloren die Barockstädter den Spitzenkampf gegen den Tabellenzweiten TSV Heinsheim II und büßten die Tabellenführung ein (Foto: HG Rastatt). » Weitersagen (red) - Der Meistertraum der Hebergemeinschaft Rastatt in der Landesliga ist wohl ausgeträumt. Am vorletzten Wettkampftag verloren die Barockstädter den Spitzenkampf gegen den Tabellenzweiten TSV Heinsheim II und büßten die Tabellenführung ein (Foto: HG Rastatt). » - Mehr

Hügelsheim

Unnötiger Rückschlag Hügelsheim (red) - Am Samstagabend verloren die Baden Rhinos vor ausverkauftem Haus vollkommen unnötig das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga gegen den SC Bietigheim-Bissingen mit 6:9 (2:1/2:5/2:3) und verpassten damit die Übernahme der Tabellenführung (Foto: av). » Weitersagen (red) - Am Samstagabend verloren die Baden Rhinos vor ausverkauftem Haus vollkommen unnötig das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga gegen den SC Bietigheim-Bissingen mit 6:9 (2:1/2:5/2:3) und verpassten damit die Übernahme der Tabellenführung (Foto: av). » - Mehr