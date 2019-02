Der Fünfkampf ist eröffnet Der Fünfkampf um die Meisterschaft in der Handball-Bezirksklasse wird an diesem Wochenende offiziell eröffnet: Als letztes Team aus dem Spitzenquintett fahren die Panthers Gaggenau ihre Krallen aus. Auch die weiteren Kandidaten stehen auf der Platte, wobei dem TuS Helmlingen II (18:4) wohl die schwierigste Aufgabe bevorsteht: Es kommt zum Nachbarschaftsduell mit dem TuS Memprechtshofen (11:13). Allerdings gibt man sich bei den "Römern" nicht so angriffslustig wie bei manch vorherigen Vergleichen. "Helmlingen ist das Maß der Dinge in der Bezirksklasse", betont Florian Trinkaus, "alles andere als ein Sieg des Tabellenzweiten wäre eine faustdicke Überraschung." Das Understatement des Memprechtshofener Teamsprechers mag auch in dem "üblen Dämpfer" gegen die HSG Hardt II begründet liegen. Trotz fast vollzähliger Mannschaftsaufstellung war der Rückrundenstart beim Schlusslicht in die Hose gegangen. "Die Stimmung war natürlich gedrückt", berichtet Trinkaus, "mit einer ähnlichen Leistung werden wir gegen Helmlingen ordentlich unter die Räder kommen." Eine zumindest kleine Kampfansage richtet er dann doch an den Lokalrivalen: "Helmlingen ist zwar der Favorit, dennoch wollen wir uns nicht geschlagen geben. Vielleicht schaffen wir es ja, den Gegner etwas zu ärgern." Holprig verlief nach der langen Winterpause auch der Jahresauftakt der SG Muggensturm/Kuppenheim II (19:5). Zwar stimmte in Ottersweier am Ende das Ergebnis (22:18), wodurch sich die MuKus wieder an die Spitze des Feldes setzten, es herrschte aber "noch sehr viel Luft nach oben", findet Trainer Patrik Bukovic. Im Angriff



Einzig die Abwehr samt Torhüter habe eine zufriedenstellende Arbeit verrichtet, im Angriff sei vieles Stückwerk geblieben. "Und der ein oder andere technische Fehler war einfach zu viel", moniert der Coach. Nichtsdestotrotz sei vor der Aufgabe gegen den BSV Sinzheim III (4:18) die Stimmung positiv. Vor dem Aufsteiger warnt Bukovic zwar ("Der Tabellenplatz täuscht über die wahre Stärke der Mannschaft hinweg"), im Vordergrund steht für ihn aber heute Abend, dass seine Truppe "Lockerheit und Spielwitz im Angriff zurückgewinnt". Die dritte Mannschaft der Rebland-SG (4:20) bekommt es mit der SG Freudenstadt/Baiersbronn zu tun. "Wir werden es sehr schwer haben, ausreichend zum Zuge zu kommen", gibt sich Übungsleiter David Schnurr keinen Illusionen hin. Dafür dürfte der gestürzte Spitzenreiter nach dem Vorspiel gegen Ottersweier II (9:13) umso tatkräftiger agieren. Sich zeigen möchten die Panthers (16:6) in Ottenhöfen (6:18). "Der Start in die Rückrunde ist für den weiteren Verlauf der Saison enorm wichtig", weiß Christian Kohlbecker. Der Trainer, der sich mit den Murgtälern auf eine weitere Zusammenarbeit für die dann vierte Saison verständigt hat, erklärt einen Auswärtssieg zur Pflicht. Mithelfen kann dabei auch Luca Frietsch (bislang HSG Hardt), der sich den Panthers zur Rückrunde angeschlossen hat. (mabu)

