Jonas Schoch doppelter Landesmeister Bei perfekten Bedingungen und eisig-harter Piste traten 140 Rennläufer der alpinen Schülerklassen im Allgäuer Thalkirchdorf zu den baden-württembergischen Landesmeisterschaften an. Aus mittelbadischer Sicht war Jonas Schoch vom SC Sasbach der erfolgreichste Abfahrer bei den Titelkämpfen. Der Laufer war das Maß aller Dinge und darf sich jetzt doppelter Landesmeister nennen.



Keiner war an diesem Meisterschaftswochenende schneller als der 15-jährige Skirennfahrer, der sich in seinem letzten Schülerjahr beide Landesmeistertitel sicherte. Während er im Riesenslalom die weitere Konkurrenz um fast 3,5 Sekunden deklassierte, hatte er im Slalom 62 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Zweiten Ayk Irmen aus Leutkirch. Jakob Baum (SC Oberried) sorgte mit zweimal Rang drei für weitere Podestplätze für das Schwarzwälder Team. Schoch fuhr dabei in allen seinen vier Rennen jeweils die Laufbestzeit ein. Beim anschließenden Meisterschafts-Teamevent startete Schoch im Schwarzwälder Team Nord 1 mit Jona Juwana, Alessia Panduritsch sowie den beiden Karlsruhern Leonie Keller und Finn Klocke und wurde in dieser Disziplin am Ende Vierter. Schoch steht auf den Brettern, seit er zwei Jahre alt ist. Das Talent hat er in die Wiege gelegt bekommen - sein Vater Armin ist Skilehrer und hat als gebürtiger Murgtäler vor vielen Jahren die Skiabteilung des TV Langenbrand mitgegründet. Auch Jonas' jüngere Schwester Jana ist eine erfolgreiche Abfahrerin. Am Wochenende startet Jonas Schoch beim deutschen Schülercup und hat dort die Möglichkeit, sich auf Bundesebene zu zeigen, was dem - ab Montag - 16-Jährigen in der Vergangenheit bereits mehrfach mit guten Platzierungen gelungen ist und ihn damit in den Schüler-Landeskader gebracht hat. (bor)

