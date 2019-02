Einsatz und Kampf um jeden Ball

Rastatt

Amann siegt bei Ranglistenturnier Rastatt (red) - Beim zweiten Tischtennis-Ranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt hat Samuel Amann vom TTC Iffezheim bei den Jungen U 18 mit 5:0-Erfolgen triumphiert. Die Gruppe B dominierte Kevin Tep von der TTG Ötigheim (Foto: ti).

Frankfurt

Bisons zu Gast in Frankfurt Frankfurt (red) - Nach der unerwartet knappen 2:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter Unterhaching wartet auf die Bisons Bühl mit dem Champions-League-Teilnehmer Frankfurt der nächste Hochkaräter. Mit einer Leistung wie gegen den Ligaprimus ist auch in Hessen etwas drin (Foto: toto).

Rastatt

Erfolgsserie weiter ausbauen Rastatt (red) - Nach zehn Siegen in Serie möchten die TTF Rastatt in der Frauen-Badenliga im Tischtennis beim punktlosen Schlusslicht TTF Stühlingen II ihre Erfolgsserie weiter ausbauen. Zum Bezirksderby empfängt der TTV Kappelrodeck den TV Weisenbach (Foto: av).

Karlsruhe

KSC: Erfolgreicher letzter Test Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC scheint für die Restrunde in der 3. Liga gewappnet zu sein. Die Schwartz-Elf gewann am Samstag das letzte Testspiel gegen Jeunesse Esch, Tabellenführer in Luxemburgs erster Liga, mit 2:0. Die Tore erzielten Marc Lorenz und Marvin Pourié (Foto: GES).