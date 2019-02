Gefangen im Dauer-Déjà-vu

Baden-Baden

Baden-Baden

TVS empfängt HG Saarlouis Baden-Baden (moe) - Die Drittliga-Handballer des TVS Baden-Baden (Foto: toto) haben die fast sechswöchige Pause genutzt, um neuen Mut zu schöpfen. Das will das Team von Ralf Ludwig am morgigen Samstag beweisen, wenn der Zweitliga-Absteiger HG Saarlouis in Sandweier gastiert.

Frankfurt

Frankfurt

Bisons zu Gast in Frankfurt Frankfurt (red) - Nach der unerwartet knappen 2:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter Unterhaching wartet auf die Bisons Bühl mit dem Champions-League-Teilnehmer Frankfurt der nächste Hochkaräter. Mit einer Leistung wie gegen den Ligaprimus ist auch in Hessen etwas drin (Foto: toto).

Karlsruhe

Karlsruhe

KSC: Infoabend zur Profiausgliederung Karlsruhe (red) - Der Fußball-Drittligist Karlsruher SC hielt am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung zur Ausgliederung der Profiabteilung ab. Dabei hatten Vertreter der Supporters und der Ultras sowie weitere erschienene Fans kaum Kritik an dem Vorhaben (Foto: GES).

Berlin

Berlin

Der deutsche Kader Berlin (red) - Die deutschen Handballer wollen bei der Heim-WM ab morgen für ein zweites Wintermärchen sorgen. Für den Kampf um den Titel hat Bundestrainer Christian Prokop 16 Spieler ins Aufgebot berufen. Co-Trainer Alexander Haase stellt das Team vor (Foto: dpa).