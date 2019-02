Ein perfektes Wochenende

Am Freitag bekamen die 800 Fans nicht nur ein schnelles Spiel, sondern zum Ende hin einen wahren Krimi geboten. Von Beginn an drückten die Hausherren mächtig aufs Gaspedal und hatten den Rivalen im Griff. Martin Vachal gelang in der achten Minute die Führung, als er hinter der Grundlinie Gästetorhüter Heckenberger anschoss. Drei Minuten später gelang Winterzugang Momme Rickmers sein erster Treffer für die Rhinos, als er einen Rebound über die Linie drückte. Die erste Strafzeit in einer fair geführten Partie nutzten die Gäste durch Max Lenuweit zum Anschlusstreffer (16.).

Ab dem zweiten Drittel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. In der 31. Minuten baute der nach dreiwöchiger Verletzungspause zurückgekehrte Andy Mauderer durch einen mächtigen Schuss zunächst die Führung aus, ehe Steffen Kirsch einen Fehlpass zum Anschlusstreffer verwertete (35.). Martin Vachal wurde in eigener Unterzahl von Christian Böcherer hervorragend bedient und hatte beim Abschluss das Glück auf seiner Seite, als der Puck zum 4:2 über die Linie trudelte (37.). Doch die Gäste schlugen erneut zurück und verkürzten vor der Pause in Überzahl durch Leon Dona auf 3:4 (40.).

Der Schlussabschnitt war dann nichts für schwache Nerven: Zuerst erhöhte Björn Groß nach herrlichem Zuspiel von Graham Brulotte auf 5:3 (47.), ehe Ravensburg den Turbo zündete und durch Andre Martini (51.) und Doppeltorschütze Johann Katjuschenko (53., 55.) plötzlich das Spiel drehte und selbst mit 6:5 in Führung ging. Doch die Rhinos berappelten sich und kamen vier Minuten vor dem Ende durch Maxim Engel im Nachstochern zum umjubelten Ausgleich. Eine Strafzeit gegen Ravensburg zwei Minuten vor dem Ende gab den Einheimischen die Möglichkeit zum Sieg. 24 Sekunden vor dem Schlusspfiff schüttelte Graham Brulotte nach Drehung zuerst seinen Gegenspieler ab, ehe er zum 7:6-Siegtreffer abzog.

20 Stunden später stand für die Rhinos die nächste Aufgabe beim EHC Freiburg an. Das erste Drittel dominierten die Hügelsheimer und gingen verdient mit 3:0 in die erste Pause. Im zweiten Drittel schienen sich die Nashörner bereits zu sicher zu sein, was in einem vogelwilden Mittelabschnitt umgehend bestraft wurde. Erst im Schlussabschnitt besannen sich die Rhinos wieder - Noel Johnson machte mit seinem ersten Hattrick im ESC-Trikot den Deckel auf die wilde Partie. An den nächsten beiden Wochenenden wird sich entscheiden, welche drei Mannschaften Tabellenführer Bietigheim ins Halbfinale folgen werden. (ndm)