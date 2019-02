Rastatt greift nach dem Titel

Wie bereits im Vorrundenspiel gelang den TTF gegen Mühlhausen eine 2:1-Doppelführung. Das 3:1 durch Ralf Neumaier, der gegen Georg Winkler nach einem 2:0-Satzvorteil in den Entscheidungssatz musste, war lange Zeit fraglich. Milan Papcun glückte gegen Julian Hertel nochmals der 2:3-Anschlusspunkt, doch danach zogen die TTF durch Manuel Weis, Thomas Hillert und Tobias Prestenbach auf 6:2 davon. Nochmals bäumte sich Mühlhausen auf und verkürzte mit drei Erfolgen von Michael Schweikert, Papcun und Winkler zum 5:6. Hillert und Weis, die im mittleren Drittel alle vier Spiele gewannen, punkteten zum vorentschiedenen 8:5. Nochmals war es der Ex-Ottenauer Schweikert, der Mühlhausen durch seinen Erfolg über Prestenbach zum 6:8 wieder die Chance auf einen Punktgewinn eröffnete. Im letzten Einzel ließ Yannic Klein seinem Kontrahenten Matthias Streiter keine Chance und vollendete mit einem Dreisatzsieg zum 9:6-Endstand.

Rauental mutiert





zum Favoritenschreck



Gegen Freiburg erarbeitete sich Rastatt eine 7:1-Führung. Doch Freiburg gab sich nicht geschlagen: Bei nur einem Rastatter Gegenpunkt in den folgenden sechs Spielen durch Hillert kämpften sich die Breisgauer auf 6:8 heran. Im letzten Einzel zwischen Simon Henkel und Jonathan Brugger bewies der Rastatter einmal mehr Nervenstärke und brachte den Gesamtsieg nach Hause.

Die Partie des TV Bühl gegen den ESV Weil II in der Verbandsliga der Frauen wurde verlegt. Durch die 3:8-Heimniederlage des TTC Willstätt gegen Altdorf konnten sich die spielfreien Bühlerinnen in der Tabelle vor Willstätt auf Position sechs verbessern.

Der TTC Rauental entwickelt sich in der Landesliga so langsam zum Favoritenschreck. Nach der 8:8-Punkteteilung gegen den TTV Muckenschopf führte man im Heimspiel auch den bisherigen Spitzenreiter TTC Iffezheim an den Rande einer Niederlage. Die Barockstädter führten bereits mit 6:1, ehe die Gäste besser ins Spiel kamen und auf 3:6 verkürzten. Im Topspiel hatte sich Rauentals Spitzenspieler Oliver Böhm gegen Julian Deschner im Entscheidungssatz bereits auf 9:5 abgesetzt. Deschner konnte das Spiel aber mit 12:10 an sich reißen. Iffezheim setzte seine Aufholjagd fort, ging mit 8:7 in Führung, doch im Schlussdoppel rettete Rauental die Punkteteilung.

Die Gunst der Stunde nutzte der TTV Muckenschopf: Mit einem 9:4-Heimsieg gegen die TTG Ulm löste Muckenschopf Iffezheim an der Tabellenspitze ab. Auch der TTV Gamshurst hatte Grund zum Jubeln: Dank eines 9:5-Auswärtserfolges beim TTC Willstätt schlossen die Gamshurster mit 17:3 Zählern und einem Spielverhältnis von 87:55 mit dem Rangzweiten Iffezheim gleich.

Mit einem 8:1-Derbysieg bei den ersatzgeschwächten TTF Rastatt II konnte sich der TTC Iffezheim in der in der Landesliga der Frauen bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten Oberschopfheim herantasten. Valerie Kreideweis errang für die Gastgeberinnen den Ehrenpunkt gegen Sandra Pallek.

Bad Rotenfels





verteidigt Vorsprung



Mit einem 9:4-Erfolg über den TTC Iffezheim II verteidigte der TB Bad Rotenfels seinen Vorsprung in der Männer-Bezirksliga. Auf den zweiten Rang schob sich der Aufsteiger TB Sinzheim, der im direkten Vergleich den bisherigen Rangzweiten TV Weisenbach mit 9:3 niederhielt und sich auch im Gastspiel beim TTV Kappelrodeck mit 9:1 keine Blöße gab. Weisenbach konnte in seinem zweiten Match die Reserve der TTF Rastatt mit einem 9:3-Heimsieg aus den vorderen Rängen werfen. Zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich der TV Gernsbach mit einem unerwartet klaren 9:2-Sieg im Murgtalderby gegen den TB Gaggenau. Der Rastatter TTC musste im Kellerduell gegen den TTV Bühlertal bis zum letzten Ballwechsel um den Sieg bangen, gewann am Ende aber mit 9:7.

Aufsteiger TV Bühl übernahm in der Bezirksklasse der Männer erstmals die Tabellenführung. Durch einen 9:5-Auswärtssieg beim TV Lichtental verdrängten die Büh ler die spielfreie Mannschaft des TTC Rauental II vom Platz an der Sonne. Chancen auf einen der beiden vordersten Plätze hat sich die TTG Bischweier bewahrt. Das Heimspiel gegen Ottenau IV wurde nach einer knappen 5:4-Führung nach dem ersten Spielabschnitt am Ende mit 9:4 gewonnen. (ti)