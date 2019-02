Ruben Wolochin muss gehen

"Der Wunsch, frischen Wind nach Bühl zu bringen, hat es erforderlich gemacht, einen neuen Headcoach zu finden", erklärte dazu Bisons-Gesellschafter Stefan Zachmann vor den kurzfristig eingeladenen Medienvertretern. Der Niederländer Verstappen (Foto: CEV), der einen Zweijahresvertrag erhält, soll demnach die neue Strategie des Vereins, noch stärker auf junge deutsche Spieler zu setzen, vorantreiben. Als Unterstützung wird der bisherige Co-Trainer Alejandro Kolevich fungieren.

In Verstappen, der seit dem Jahr 2014 Bundestrainer der deutschen U 20 und der Internatsmannschaft VCO Berlin ist, habe man den idealen Mann gefunden, um das Profil des Vereins als junges deutsches Bundesligateam zu stärken. Der Holländer gilt als exzellenter Kenner des deutschen Volleyballs und ist auch international bestens vernetzt. Nach Stationen in Deutschland, Belgien, Finnland, der Schweiz, Österreich und Indonesien wurde er 2014 vom Deutschen Volleyball-Verband als Nachwuchstrainer verpflichtet. Zuvor hatte er in Finnland (2008) und der Schweiz (2008/2009) drei Meisterschaften geholt, hinzu kommt ein Pokalsieg mit Amrisvil in der Schweiz (2010), wo er auch einige Zeit als Nationaltrainer fungierte.

Dass es auch in Bühl künftig nicht ganz ohne internationale Stars gehen wird, vor allem, wenn man langfristig Erfolg haben wolle, machte der neue Coach jedenfalls schon mal klar. Trotzdem werde das Hauptaugenmerk künftig auf deutschen Nachwuchsspielern liegen. "Ich bin begeistert vom Bühler Projekt, bundesweit junge deutsche Talente zu rekrutieren", wird Verstappen in der Presseerklärung des Vereins zitiert. Darüber hinaus wolle er sich auch in der Region engagieren und mit Trainern und dem Volleyball-Nachwuchs in Baden enger zusammenarbeiten. Hierzu passt auch, dass es von Bühler Seite Bestrebungen gibt, in der Sportschule Steinbach einen Volleyball-Stützpunkt zu installieren. Auch der Unterbau im Stammverein soll stärker ausgebaut werden. Ziel sei es, neben den zwölf Profis im Bundesliga-Team auch Talente über die zweite und dritte Mannschaft an die Erstliga-Mannschaft heranzuführen.

Die erste Gelegenheit, den künftigen Cheftrainer in Aktion zu erleben, bietet sich übrigens bereits am Samstag in Bühl. Um 17 Uhr ist VCO Berlin nächster Gegner der Bisons.