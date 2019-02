Colors senden Lebenszeichen Die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden haben ein Lebenszeichen gesendet: Nach acht Niederlagen in Serie gewannen die Korbjäger aus der Kurstadt ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BG Viernheim/Weinheim knapp mit 78:75. Dennoch befinden sich die United Colors auf dem vorletzten Rang in akuter Abstiegsgefahr.



Ursprünglich hatten die Baden-Badener in dieser Saison geplant, in aller Ruhe den Umbruch zu schaffen und ihre talentierten Juniorenspieler zu integrieren. Nach den Abgängen der Starspieler Deon McDuffie sowie Kwame Duku in Profiligen und dem Auslandsjahr von Jonas Klein standen die Colors jedoch seit Ende November ohne Trainer und Aufbauspieler da. Als Aufbauspieler wurde daher Sahin Charles Belle reaktiviert, und mit Oliver Gränz, der aus beruflichen Gründen nach Baden-Baden zog und über Regionalliga-Erfahrung verfügt, haben die Kurstädter einen gefährlichen Distanzschützen in ihren Reihen. Der etatmäßige Shootingguard und Sportvorstand Andy Kunz kann sich daher auf seine neue Aufgabe als Trainer konzentrieren. Obwohl Kunz pro Spiel für 15 bis 20 Punkte gut ist, war diese interne Lösung offenbar eine richtige Entscheidung, wie sich jüngst beim Spiel gegen Viernheim gezeigt hat. Im ersten Viertel hatte die favorisierten Gäste noch leichte Vorteile und lagen dementsprechend mit 20:16 von. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beirren, genauso wenig wie von der Tempoerhöhung der Viernheimer: Die Colors hielten mit und verkürzten den Rückstand zur Halbzeit auf einen Zähler (36:37). Im dritten Durchgang - normalerweise der Schwachpunkt der Colors - hielt Baden-Baden den Rückstand in Grenzen und war beim 53:57 vor dem letzten Viertel in Schlagdistanz. Im Schlussdurchgang machte sich Andy Kunz auf der Bank bezahlt: Immer wieder rotierte der Trainer, gab Anweisungen zum Tempowechsel und nahm zum richtigen Zeitpunkt Auszeiten. Die Folge: Dank eines Dreiers des 18-jährigen Antonio Colic gingen die Colors mit 74:72 in Führung. Als Colic beim Stand von 77:75 Sekunden vor Spielende auch einen seiner beiden Freiwürfe verwandelte, avancierte er gänzlich zum Matchwinner. Nun steht für die Kurstädter am Sonntag in Mannheim ein "Alles oder nichts"-Spiel an. Mit einem Auswärtssieg wäre man wieder dran an einem Relegationsplatz. Bei einer Niederlage könnte nur noch ein Wunder helfen. UCBB spielte mit: Alexander Appel (26), Antonio Colic (11/2), Oliver Gränz (11/1), Stefan Minkov (8), Frankline Bangha (7), Sahin Belle (6/1), Aleksey Petrenko (4), Dejan Bajic (3), Ivan Bajic (2), Angel Sarmiento. (red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Frankfurt

Zu viele Fehler gemacht Frankfurt (red) - Ruben Wolochin, Trainer der Volleyball Bisons Bühl, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Frankfurt nur bedingt zufrieden. Bei der 0:3-Niederlage als Gast des Champions League-Teilnehmers schmeckte ihm vor allem das Endergebnis nicht (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Ruben Wolochin, Trainer der Volleyball Bisons Bühl, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Frankfurt nur bedingt zufrieden. Bei der 0:3-Niederlage als Gast des Champions League-Teilnehmers schmeckte ihm vor allem das Endergebnis nicht (Foto: toto). » - Mehr Leverkusen

Bosz bei Bayer vorgestellt Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens neuer Trainer Peter Bosz (Foto: dpa) hat sich für die Bundesliga-Rückrunde viel vorgenommen. Das Team wolle versuchen, alle Spiele zu gewinnen. Das Ziel müsse sein, dass Bayer im Europacup spielt, sagte der 55-jährige Niederländer bei der Vorstellung. » Weitersagen (dpa) - Bayer Leverkusens neuer Trainer Peter Bosz (Foto: dpa) hat sich für die Bundesliga-Rückrunde viel vorgenommen. Das Team wolle versuchen, alle Spiele zu gewinnen. Das Ziel müsse sein, dass Bayer im Europacup spielt, sagte der 55-jährige Niederländer bei der Vorstellung. » - Mehr