Das Hundertstel-Drama

Ihre Stimme war brüchig. Zu allem Überfluss musste sie auch noch zur Dopingkontrolle. Die Augen hatte Rebensburg bei wolkenverhangenem Himmel hinter einer Sonnenbrille versteckt, so, als müsse sie einen Einblick in ihr Seelenleben verhindern. Doch wer sie reden hörte und dabei schwer schlucken sah, der musste in ihre Aussagen nicht viel hinein interpretieren: Der dritte vierte Platz bei einem Großereignis nach dem WM-Super-G in St. Moritz 2017 und dem Olympia-Riesenslalom 2018 hatte sie bis ins Mark getroffen. "Zwei Hundertstel, das ist... ich weiß nicht, wie viel das umgerechnet ist. Aber es ist halt nix", sagte sie. Es schien, als müsste sie gegen die Tränen ankämpfen.

Es war ein Tag, an dem alles drin gewesen wäre für die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010, auch Gold, das Shiffrin vor Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia (Italien/+0,02) und Corinne Suter (Schweiz/+0,05) gewann, fehlte ihr ja nicht viel. "Brutal eng, ja, aber so ist unser Sport. Die Zeit zählt. Deshalb ist der Platz sicher... bitter", sagte sie. Ihre ehemalige Mannschaftskollegin Maria Höfl-Riesch, die Rebensburg vor dem Rennen noch kritisiert hatte, litt am ARD-Mikrofon hörbar mit: "Das ist zum Haareraufen, ein unglaubliches Pech, sehr schade", sagte die dreimalige Olympiasiegerin, "Vicky ist wirklich toll gefahren."

In der Tat fuhr Rebensburg ein beeindruckendes Rennen. "Ich habe wirklich alles gegeben, ich kann auf mich selber stolz sein", betonte sie. Wie jeder Läuferin unterlief auch ihr auf dem wegen Windes auf 1 670 Meter verkürzten Kurs ein kleiner Patzer - indes hatte sie zusätzlich das Pech, dass vor ihr Lindsey Vonn (USA) stürzte: Als Rebensburg nach einer zehnminütigen Unterbrechung startete, war die Sonne verschwunden. "Vicky hatte furchtbar schlechte Sicht, wenn sie zu dem Zeitpunkt gefahren wäre wie ich, hätten wir vielleicht eine andere Weltmeisterin", sagte Siegerin Shiffrin. Auch sie hatte ihre Probleme mit dem tückischen Kurs, "ich wäre fast rausgeflogen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist verrückt, echt verrückt. Es fühlt sich wie ein Traum an. Ich bin als Weltmeisterin im Super-G nicht vorgesehen", sagte Shiffrin nach ihrem vierten WM-Triumph. (sid)