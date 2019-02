"Das toppt alles"

Weltmeisterin Selina Jörg lauschte im Schneetreiben von Park City ergriffen der deutschen Nationalhymne, als es ihr plötzlich die Sprache verschlug. "Ich konnte gar nicht wirklich mitsingen, weil ich echt von meinen Gefühlen übermannt wurde", sagte die neue Snowboard-Königin, "aber es war ein mega Gefühl, das toppt wirklich alles." Sie toppte alle! Jörg (Foto: dpa) nutzte am späten Montagabend die Gunst der Stunde: Bei Olympia 2018 noch "Kronprinzessin" hinter Szene-"Königin" Ester Ledecka, raste die 30 Jahre alte Allgäuerin beim Parallel-Riesenslalom in Abwesenheit der Tschechin zur ersten deutschen Goldmedaille seit jener von Isabella Laböck 2013 in Kanada. Vor sechs Jahren war Jörg noch im Achtelfinale gescheitert, die Siegerehrung verfolgte sie als Zuschauerin - nun wurden die Erinnerungen an damals wach: "Ich musste ein paar Mal an die Bella denken, wie ich mich mit ihr gefreut habe. Jetzt selber da oben zu stehen und zu wissen, für mich ganz alleine wird die Hymne gespielt - da sind mir echt die Tränen gekommen." Bei Snowboard Germany, das zudem Bronze durch Stefan Baumeister bejubelte, haben sie Jörg diesen Triumph immer zugetraut. Doch während ihre Teamkolleginnen Laböck, Amelie Kober oder Anke Wöhrer bei WM und Olympia zu insgesamt sieben Medaillen rasten, sammelte sie nur vierte Plätze. Erst in Pyeongchang platzte vor einem Jahr endlich der Knoten, als Jörg vor Ramona Hofmeister zu Silber fuhr - geschlagen nur von Ester Ledecka. Die Tschechin aber entschied sich in diesem Winter, bei der alpinen Ski-WM zu starten. Wird Jörgs Sieg durch die Abwesenheit der Dominatorin geschmälert? "Nein, für mich gar nicht", sagte Jörg - und fügte verschmitzt hinzu: "Ich drücke Ester für die WM in Are die Daumen. Und wir haben ja noch ein paar Aufeinandertreffen in diesem Jahr." Im ersten Moment, bekannte Jörg, habe sie "ehrlich gesagt nicht ganz glauben" können, was ihr da in den Rocky Mountains gelungen war. Ramona Hofmeister hat gestern für eine weitere deutsche Medaille gesorgt. Die Olympia-Dritte setzte sich im Parallel-Slalom im "kleinen" Finale gegen die Russin Maria Walowa durch und gewann Bronze. Die 22-Jährige kämpfte sich trotz Fehlern ins Halbfinale, in dem sie gegen Dantscha stürzte. Selina Jörg schied als Qualifikationsschnellste nach einem Sturz im Viertelfinale aus. Einen Tag nach Bronze im Parallel-Riesenslalom holte Stefan Baumeister sein zweites Bronze im Parallel-Slalom. (sid)

