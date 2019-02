Vranjic: "Eines der wichtigsten Rückrundenspiele"

Derbyzeit in der Tischtennis-Badenliga: Am Samstag empfängt die Spvgg Ottenau ab 17.30 Uhr die DJK Offenburg. Nachdem sich die Murgtäler bereits vor dem letzten Rückrundenspiel mit dem Inder Ahishek Yadav verstärkt hatten, hat sich die DJK in der Pause mit dem Ukrainer Maxym Bachurek eine neue Nummer eins geangelt. Zum Rückrundenauftakt setzte es in Ketsch dennoch eine klare 3:9-Niederlage, Bachurin bewies aber mit zwei Einzelpunkten seine Stärke. Bei den Murgtälern fehlten mit Yadav, Leon Biedermann und Aaron Kawka drei gemeldete Stammspieler in den beiden Spielen gegen TTSF Hohberg und beim SV Niklashausen, die beide deutlich mit 1:9 verloren wurden. Die DJK hat gegenüber Ottenau ein Spiel weniger ausgetragen und liegt mit 6:14 Punkten nur hauchdünn vor den Murgtälern (6:16) auf Position sieben in der Tabelle. "Es wird eines der wichtigsten Rückrundenspiele für uns", meint Spvgg-Kapitän Kresimir Vranjic, "auch durch das Zurückrücken innerhalb der Mannschaft ist die DJK deutlich stärker als in der Hinrunde!" Bis auf Vranjic, den immer noch eine Verletzung zum Aussetzen zwingt, werden die Ottenauer das Derby in Bestbesetzung bestreiten. Es ist mit einem engen Spielausgang zu rechnen, mit dem eigenen Anhang im Rücken sollten aber die Zähler im Murgtal bleiben.

Auf zwölf folgt die 13 - so lautet in der Frauen-Badenliga die Marschroute des Tabellenführers TTF Rastatt nach zwölf Siegen in Serie. In das Bezirksderby beim TTV Kappelrodeck gehen die TTF, die in Stammbesetzung mit Elisabeth Bittner, Susanne Gibs, Nina Merkel und Lea Ehinger antreten wollen, als haushoher Favorit. In der Vorrunde setzten sich die TTF zu Hause mit 8:1 durch.

Der TTV Gamshurst glich mit dem 8:0-Erfolg gegen Stühlingen sein Punktekonto auf 10:10 Zähler aus. Nun kommt der Tabellenzweite TTV Ettlingen zum Gastspiel angereist. Die 0:8-Pleite in der Vorrunde soll auf keinen Fall eine Wiederholung finden. Der TV Weisenbach erreichte in beiden Rückrundenpartien beim TTV Kappelrodeck und gegen TV St. Georgen eine 7:7-Punkteteilung. Nun führt die Reise zum VSV Büchig. Ohne Regina Roflik kassierten die Murgtälerinnen in der Hinrunde eine 2:8-Niederlage. Ein erneuter Punktgewinn wäre sicherlich Gold wert. (ti)