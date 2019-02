Auch künftig in der Badenliga

Das Schwimmteam des TV Bühl wird auch in der kommenden Saison mit großer Wahrscheinlichkeit Mitglied in der Badenliga sein. Das ergaben die Mannschaftswettkämpfe, die am vergangenen Wochenende in Heidelberg ausgetragen wurden. Christian Hensel, Cheftrainer des Schwimmteams TV Bühl, gab bereits zum Saisonstart den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg als großes Ziel aus, heißt es in einer Mitteilung. Er und die Frauenmannschaft mussten aber bereits vor dem ersten Start feststellen, dass dieses Ziel in dieser Saison nicht zu erreichen sein wird. "Wenn drei der fünf leistungsstärksten Schwimmerinnen ausfallen, dann können wir das nicht gleichwertig kompensieren, auch dann nicht, wenn die Nachrücker tolle Leistungen abrufen", fasste Hensel das Wochenende zusammen. Ciara-Luna Hensel als Nachwuchsschwimmerin und Martina Faust aus der Masters-Gruppe unterstützten aufgrund der zahlreichen Ausfälle die erste Frauenmannschaft. Beide rechtfertigten ihren Einsatz mit tollen Leistungen, die alle im Bereich ihrer Bestzeiten lagen. Emely Kölmel (Foto: av) war mit 2 046 Punkten die stärkste Schwimmerin im Bühler Team und überzeugte insbesondere über 200 Meter Delfin und 100 Meter Freistil. Nathalie Gutheil, die 1 993 Punkte beitragen konnte, gewann ihre Läufe über 100 Meter und 200 Meter Freistil. Anina Metzinger sammelte wichtige Punkte für die Mannschaft, in dem sie bei vier Starts vier Bestzeiten erzielte. Aufsteigende Form zeigte auch Joelina Fichtner. Ein großes Programm hatte Stefanie Fiala zu bewältigen, die über 100 und 200 Meter Schmetterling, sowie über 200 und 400 Meter Lagen zum Einsatz kam.

Die Frauenmannschaft wird im kommenden Jahr erneut den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg anpeilen. Das Potenzial der Schwimmerinnen für die nächsthöhere Schwimmklasse ist unbestritten vorhanden, heißt es abschließend. (red)