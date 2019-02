Klares Ziel: Rang zwei absichern

Are

Ferstl hofft auf WM-Medaille Are (sid) - Nach seinem überraschenden Sieg beim Super-G in Kitzbühel gehört Josef Ferstl (Foto: dpa) auch bei der WM in Are zum Kreis der Medaillenanwärter. Die 24-stündige Anreise des Bayern nach Schweden verlief indes chaotisch. Dominik Paris aus Italien ist favorisiert.

Baden-Baden

United Colors mit Lebenszeichen Baden-Baden (red) - Die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden (Foto: toto) haben ein Lebenszeichen gesendet: Nach acht Niederlagen in Serie gewannen die Korbjäger aus der Kurstadt ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BG Viernheim/Weinheim knapp mit 78:75.

Sasbach

Schoch doppelter Landesmeister Sasbach (bor) - Aus mittelbadischer Sicht war Jonas Schoch vom SC Sasbach bei den baden-württembergischen Schülermeisterschaften im Ski alpin der erfolgreichste Abfahrer. Der Laufer war das Maß aller Dinge und darf sich jetzt doppelter Landesmeister nennen (Foto: Siegmund).