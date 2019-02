Gute Ausgangsposition wahren

Hügelsheim

Ein perfektes Wochenende für den ESC Hügelsheim in der Eishockey-Regionalliga: Durch den 7:6-Heimsieg gegen Ravensburg und einem 8:5-Auswärtserfolg in Freiburg streichen die Rhinos sechs Punkte ein und untermauern ihre Playoff-Ambitionen (Foto: toto).

Rückschlag für Baden Rhinos: Der ESC Hügelsheim musste am Freitagabend im Derby mit den Eisbären Heilbronn einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Am Ende stand ein 0:6 aus Hügelsheimer Sicht auf der Anzeigentafel. Am Samstag kommt es jetzt zum Schlüsselspiel um Platz vier.(Foto: av).

Unnötiger Rückschlag: Am Samstagabend verloren die Baden Rhinos vor ausverkauftem Haus vollkommen unnötig das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga gegen den SC Bietigheim-Bissingen mit 6:9 (2:1/2:5/2:3) und verpassten damit die Übernahme der Tabellenführung (Foto: av).