Emilia Valasek ist nicht zu stoppen Beachtlicher Erfolg für die Nachwuchs-Skifahrerin Emilia Valasek: Die Baden-Badenerin gewann am vergangenen Wochenende das erste - von insgesamt acht - Rennen um den Ziener Cup des Skiverbands Schwarzwald (SVS). Während sie im Riesenslalom triumphierte, kam Valasek im zweiten Rennen, einem Slalom, auf den dritten Platz. Die Nachwuchsfahrer waren am Wiedener Eck bei anspruchsvollen Pisten- und Wetterbedingungen voll gefordert. Der Slalom und Riesenslalom wurden von der Skizunft Elzach durchgeführt. Insgesamt 90 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge U 14 und U 16 aus dem Nord- und Südschwarzwald stürzten sich am vergangenen Samstag die 230 Höhenmeter im Riesenslalom den Hang hinunter. Dabei konnte Emilia Valasek vom Skiclub Offenburg ihren ersten Gesamtsieg bei einem überregionalen Rennen der DSV-Kategorie 3 einfahren. Die Starterin (Jahrgang 2006) aus dem Baden-Badener Rebland, die ihren Trainingsstützpunkt am Seibelseckle hat, überzeugte laut einer Mitteilung mit einer starken Laufbestzeit von 47,71 Sekunden im ersten Durchgang und konnte ihren Vorsprung von 1,5 Sekunden trotz eines Fahrfehlers im zweiten Durchgang ins Ziel bringen. Aus der Regio Nord (von Rastatt bis Offenburg) waren weitere Läufer am Start. So kam bei den Mädchen Jana Schoch (SC Sasbach) auf den neunten Platz in der Klasse U 14, Annalisa Valasek (SC Offenburg, U 16) durfte sich über den dritten Platz freuen. Bei den Jungs konnte Max Kiefer (SC Oberkirch) die Klasse U 16 gewinnen, Leo Ritter (SC Offenburg) landete auf Rang zehn, gefolgt von Mario Huber (SC Seebach) auf Rang elf. Tags darauf konnte Emilia Valasek im Slalom ihre Leistung vom Vortag bestätigen und kam auf einen hervorragenden dritten Platz. Vivien Schweiger (SC Oberkirch, U 16) wurde Sechste, Leo Ritter Vierter bei der männlichen U 16. (red)

