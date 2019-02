Für die Playoffchance zählen nur zwei Siege

"Wir müssen unsere Chancen nutzen, wenn wir in die Playoffs kommen wollen." Gegen das Juniorenteam VCO Berlin kommt zudem die Charakterfrage hinzu. "Da darf es keinen Zweifel geben, meine Jungs müssen in diesem Spiel zeigen, dass sie zurecht in der Bundesliga spielen." Seit Jahrzehnten spielen die besten deutschen Nachwuchsvolleyballer im Internats-Team des Deutschen Volleyball Verbands und alle zwei Jahre bekommen sie die Gelegenheit, sich mit etablierten Erstligamannschaften zu messen. In der Vergangenheit war dies oft eine recht einseitige Sache, in dieser Spielzeit mischt das Juniorenteam aber mehr als ordentlich mit und hat auch bereits ein Spiel und insgesamt zehn Sätze gewonnen.

Auf die leichte Schulter darf man solch einen Gegner also keinesfalls nehmen, zumal vor allem mit Linus Weber ein Riesentalent bei den Berlinern mitspielt. Weber hat über sein Zweitspielrecht in dieser Saison schon mehrfach beim amtierenden deutschen Meister Berlin Recycling Volleys ausgeholfen, so vergangene Woche in Düren und zuletzt am Donnerstag in Frankfurt. Heute, da ist Wolochin sicher, wird Weber mit dem VCO-Team in Bühl auflaufen. "Die werden zeigen wollen, was in ihnen steckt." Für den künftigen Trainer der Volleyball Bisons Bühl, Johan Verstappen, ist das Gastspiel seines Teams bei seinem künftigen Arbeitgeber natürlich eine besondere Herausforderung. Hinzu kommt, dass einige seiner Spieler durchaus für Bühl interessant sind und sie sich deshalb zeigen wollen. Für Fans des badischen Bundesligisten ist das Spiel somit eine gute Gelegenheit, einen Blick auf die mögliche Zukunft des Vereins zu werfen.

Unter ganz anderen Vorzeichen steht das Spiel morgen gegen die Netzhoppers, die nach ihrer überraschenden Heimniederlage gegen Rottenburg plötzlich in Zugzwang sind. Nur der Sieger dieser Partie darf sich wohl weiter Hoffnungen auf einen Playoffplatz machen und der Vorteil liegt inzwischen auf Bühler Seite. "Wir müssen schauen, wie wir Dirk Westphal und den Diagonalspieler Casey Schouten unter Kontrolle bekommen", nennt Wolochin einen Schlüssel zum Erfolg, viel wichtiger sei aber, im Angriff selbst den Rhythmus zu finden. "Es ist immer die gleiche Sache. Wenn wir fokussiert sind und unser Spiel durchziehen, dann haben wir auch Siegchancen", sagt der Bisons-Coach.

Was so einfach nicht sein dürfte, denn Netzhoppers-Trainer Mirko Culic war nach der nicht eingeplanten Niederlage gegen Rottenburg spürbar angefressen. Nachdem sein Team zuvor gegen Düren und VCO Berlin mit 3:0-Siegen geglänzt hatte, war die Niederlage gegen die Schwaben für ihn, am Tag nach seinem 56. Geburtstag, wie eine eiskalte Dusche. Zu viele einfache Fehler in spielentscheidenden Situationen bemängelte Culic und erwartet in Bühl eine völlig andere Leistung von seiner Mannschaft.

Auf Bühler Seite wird übrigens Neuzugang Oliver Martin fehlen, der US-Amerikaner muss verletzt passen.