Herber Rückschlag für die Baden Rhinos

Mannheim

Mannheim (red) - Die Vorrunde in der Eishockey-Regionalliga neigt sich dem Ende entgegen, am Samstag bestreiten die Baden Rhinos die vorletzte Partie in Mannheim bei den Maddogs. Der Tabellenzweite plant einen Sieg fest ein, um den Playoffplatz nicht zu gefährden (Foto: toto).

Bühl

Bühl (red) - Im Kampf um die Playoffplätze in der Volleyball-Bundesliga zählen für die Bisons Bühl nur noch Siege. Am Wochenende haben die Zwetschgenstädter gleich die doppelte Chance auf Siege. Am Samstag empfangen die Bisons VCO Berlin, am Sonntag Wusterhausen (Foto: toto).

Hügelsheim

Hügelsheim (red) - Ein perfektes Wochenende für den ESC Hügelsheim in der Eishockey-Regionalliga: Durch den 7:6-Heimsieg gegen Ravensburg und einem 8:5-Auswärtserfolg in Freiburg streichen die Rhinos sechs Punkte ein und untermauern ihre Playoff-Ambitionen (Foto: toto).