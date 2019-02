Lebenszeichen der TVS-Reserve Nach vier Niederlagen in Folge haben sich die Landesliga-Handballer des TVS Baden-Baden II mit einem Derbysieg in Großweier zurückgemeldet. Siege feierten auch Ottenhöfen und Ottersweier.







TuS Großweier - TVS Baden-Baden II 24:26. Ganz nüchtern betrachtet war das Derby ein Spiel von Not gegen Elend. Immerhin konnten die Gäste endlich wieder einen Sieg bejubeln. Durchaus verdient, wie Dieter Jurack zu berichten wusste: "Das war ganz wichtig", sagte der TVS-Trainer nach der Partie. Diese begannen die Gäste gegenschwache Großweierer dominant. Doch nach der 6:3-Führung (17.) verballerte der TVS reihenweise gute Chancen. Insofern lag der TuS zur Pause sogar knapp vorn (11:10). Ab Mitte der zweiten Hälfte konnte sich Sandweier auf die sattelfeste Abwehr und die gute Torhüterleistung verlassen. Beim 24:25 (58.) war es zwar nochmal eng, doch der TVS hatte das bessere Ende. Tore für TuS: Mild 7, Bleeke 5, Babicz, Konjevic, Herrmann je 3, Urban 2, Heil 1 - für TVS: Kinz 6/4, M. Schulz 5, Seiter 4/1, P. Schulz 3/1, Holfelder 2, Leschke, Hable je 1. TS Ottersweier - TuS Oppenau 33:21. "Ich bin zuversichtlich", sagte Sigi Oser vor der Partie. Und der TSO-Trainer sollte Recht behalten. Nach gutem TSO-Start jedoch (3:0/4.) kämpften sich die Gäste ins Spiel (4:4/10.) auf Augenhöhe. Doch vor der Pause drückte Ottersweier wieder aufs Tempo, eine klare 16:10-Führung in der Halbzeit war die Folge. Nach dem Wechsel legte die TSO mächtig los - schon nach zehn Minuten war die Partie mit dem 22:12 entschieden. Tore für TSO: M. Hirtz 10, M. Moser 4/2, P. Hirtz, Ma. Schrempp, Mi. Schrempp, Metzinger je 3, Falk, G. Moser je 2, Kiesewalter, Dedic, Dempfle je 1 - für TuS: Micu 7/7, Mössner 7, A. Bär 4, P. Kimmig 2, Trayer 1. TuS Ottenheim - HSG Hardt 38:30. Mit der Leistung seines Teams gegen robuste TuS-Akteure war Martin Ehrentraut zufrieden: "Wir haben uns 40 Minuten toll verkauft", sagte der Trainer des Schlusslichts. In der Tat legten die Hausherren zwar meist vor, doch die HSG war bis zum 23:22 (34.) immer in Schlagdistanz. Danach "hat uns aber ein etwas die Kraft verlassen", so Ehrentraut. Tore für TuS: Metier, Mattes je 7, Schneckenburger 6/3, Berchtenbreiter 5, Weide, Heim je 4, Ehret 2, Alvarez, Thielecke, Frenk je 1 - für HSG: Bertsch 12/3, Hofacker 6, Schipper 5, S. Martin 3, Kastner 2, Hofmann, Ganz je 1. Kehler TS - HR Rastatt/N. 32:26. Die HR erwischte den besseren Start (1:3/4.), in der Folge hatte aber Kehl Vorteile. Mit entscheidend für die Rastatter Niederlage waren vier TS-Tore in Folge, mit denen sich die Hausherren vom 21:21 (41.) auf 25:21 absetzten (44.). Danach konnte die HR nicht mehr merklich verkürzen. Tore für Kehl: Ferber 11/5, Dübon 8, Baehr 6, Greyenbuhl 3, Udri 2, Knoll, Fauti je 1 - für HR: Fahrländer 9/3, Wenzel 5, Djuric 3, Pütsch 3/1, Deck, Collet, Behrendt je 2. TuS Schuttern - ASV Ottenhöfen 25:26. Ottenhöfen startete besser (2:5/9.), doch es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Bis zum 24:25 (56.) war alles möglich, doch letztlich hatte der ASV das bessere Ende für sich. Tore für TuS: Dittrich 7, Nienstedt 5, Kopf 4/1, Leberl, Michel, Gündogdu je 2, Lederer, Beck, Gambert je 1 - für ASV: M. Schnurr 5, Wagner 471, Steimle, Blust, Horn, Harter je 3, R. Schmälzle, Vogt je 2, P. Schmälzle 1. HGW Hofweier II - Phönix Sinzheim II 35:23. Das Duell der beiden Aufsteiger war eine einseitige Angelegenheit. Nach dem 3:2 (5.) setzte sich der HGW sukzessive ab, über 10:4 (12.) ging es mit 17:7 in die Pause. Auch nach dem Wechsel hatte das Team von Trainer Michael Rauber den Hausherren wenig entgegenzusetzen. Tore für HGW: Einloth 8, Vucetic 7/1, Bächle 5/1, Zimmermann, Schulz, Monschein, Graf je 3, Eichhorn 1 - für Phönix: Müller 5/1, Lorenz 5, Eisele 3/1, Vogel, D. Walter je 3, Herbert 2, K. Walter, Richter je 1. (red/moe)

