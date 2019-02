Ein bisschen Bühl geschnuppert

"Ich bin begeistert, wie viele Zuschauer da sind, um ein Spiel gegen uns anzuschauen", sagte Verstappen. Der Tabellenletzte der Liga gehört normalerweise nicht zu den Publikumsmagneten, und ins Sportforum in Hohenschönhausen, wo der VCO seine Heimspiele austrägt, verlieren sich selten mehr als 100 Zuschauer. In Bühl waren es am Samstag rund 900 - von denen viele aber sicher nur deshalb kamen, um sich ein Bild vom künftigen Trainer der Bühler Bisons zu machen.

Verstappen betreut seit 2014 den deutschen Volleyball-Nachwuchs und damit das Projekt VCO Berlin. In Bühl war er jetzt zum dritten Mal, erstmals schaute er genauer hin. "Die Halle ist perfekt, die Stimmung großartig, hier kann etwas passieren", lautete danach sein Urteil.

Etwas passieren wird aber zunächst in seinem Leben. "In Berlin fängt das Leben erst um 12 Uhr nachts so richtig an, in Bühl dürfte um diese Zeit schon Schluss sein", sagte er am Samstag lachend. Auf der anderen Seite sei er Holländer - und die fahren nun mal gerne Fahrrad. Das dürfte in Bühl deutlich ungefährlicher sein als in Berlin.

Begeistert ist Verstappen allerdings vor allem von dem Konzept, das in Bühl langfristig umgesetzt werden soll. Dass zum einen verstärkt auf junge deutsche Spieler gebaut werden soll und sich die Bisons zum anderen stärker um die Talente aus dem Umland kümmern wollen. Dafür soll die Zusammenarbeit mit den Vereinen aus der Region verbessert werden.

Ob Verstappen Spieler aus dem aktuellen Berliner VCO-Kader (Verstappen: "Der stärkste Jahrgang, den ich bis jetzt hatte.") nach Bühl mitbringen wird, ist indes offen. Einige hätten schon Angebote von Topvereinen aus der Bundesliga, aber auch aus dem Ausland vorliegen, man müsse abwarten, so der neue Bühler Cheftrainer.

An Ehrgeiz mangelt es Verstappen mit Sicherheit nicht. Als er 1992 im Alter von 22 Jahren wegen einer schweren Knieverletzung seine aktive Karriere beenden musste, startete er eine Trainerlaufbahn, die ihm bisher vier nationale Titel in der Schweiz und in Finnland beschert hat. In Bühl wird zwar kaum ein weiterer Titel hinzukommen, doch in der Bundesliga oben mitmischen will Verstappen auf alle Fälle.