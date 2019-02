Ottenau landet Befreiungsschlag

Iffezheim

TTC Iffezheim: Rang zwei sichern Iffezheim (red) - Nach dem überraschenden Punktverlust beim TTC Rauental will der TTC Iffezheim in der Tischtennis-Landesliga im Heimspiel gegen die DJK Offenburg II den zweiten Rang absichern. Eine vermeintlich leichte Aufgabe hat der TTV Gamshurst zu lösen (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Nach dem überraschenden Punktverlust beim TTC Rauental will der TTC Iffezheim in der Tischtennis-Landesliga im Heimspiel gegen die DJK Offenburg II den zweiten Rang absichern. Eine vermeintlich leichte Aufgabe hat der TTV Gamshurst zu lösen (Foto: fuv). » - Mehr

Niklashausen

Schwere Aufgabe für Spvgg Ottenau Niklashausen (red) - Tischtennis-Badenligist Spvgg Ottenau steht am Wochenende vor einer Hürde. Die Murgtäler reisen zum Angstgegner nach Niklashausen. In der Frauen-Badenliga wollen die TTF Rastatt gegen die SG Rüppurr ihren zwölften Sieg in Serie einfahren (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Tischtennis-Badenligist Spvgg Ottenau steht am Wochenende vor einer Hürde. Die Murgtäler reisen zum Angstgegner nach Niklashausen. In der Frauen-Badenliga wollen die TTF Rastatt gegen die SG Rüppurr ihren zwölften Sieg in Serie einfahren (Foto: fuv). » - Mehr