Bezirksderby um die Tabellenspitze

Der Vorsprung der Rastatter auf den Rangzweiten TTC Mühlausen beträgt vier Punkte, auch im Spielverhältnis verfügen die TTF über ein Plus von 15 Spielen. Das Team vom Bodensee spielt am Sonntag bei der Spvgg Ottenau II, wo es durchaus recht knapp werden kann. Mit der ersten Partie gegen die FT Freiburg II hat die Ottenauer Reserve bereits am Samstag eine hohe Hürde zu bewältigen. In der Verbandsliga der Frauen pausiert der TV Bühl nochmals. Der Abstieg des Tabellenletzten TTC Freiburg, der einen Doppelspieltag absolviert, könnte derweil vorzeitig besiegelt werden.

In dem Bezirksderby zwischen dem TTC Iffezheim gegen den TTV Gamshurst wird der neue Tabellenführer in der Landesliga ermittelt. Der Spitzenreiter TTV Muckenschopf pausiert am Wochenende und muss dem Sieger dieser Partie den Vortritt lassen. Gamshurst bestreitet einen Doppelspieltag und kann bereits am Samstag mit einem Heimsieg gegen den TTC Fessenbach die Mannschaft aus Muckenschopf an der Spitze ablösen und sich mit einem hohen Sieg einen Vorteil erschaffen. Im Vorrundenvergleich konnte sich Iffezheim in Gamshurst nach einem 6:7-Rückstand am Ende noch mit 9:7 durchsetzen. Iffezheim offenbarte in der Rückrunde nach den Umstellungen innerhalb der Mannschaft einige Schwächen. Der TTC Rauental konnte sich mit den Punkteteilungen gegen die favorisierten Teams des TTC Iffezheim und dem TTV Muckenschopf einigen Respekt verschaffen. Im Auswärtsspiel bei der Reserve der DJK Offenburg sollen nun aber beide Punkte gewonnen werden. Beide Zähler will der TTC Iffezheim im Gastspiel in der Frauen-Landesliga beim TTC Friesenheim mitnehmen, um so Platz zwei zu erobern.

Mit einem Heimsieg über die TTF Rastatt II will sich der TB Bad Rotenfels (25:3) den Weg zum Titelgewinn in der Männer-Bezirksliga ebnen. Drei Punkte hinter Rotenfels liegt der TB Sinzheim in Lauerstellung, der beim TV Gernsbach und beim TTC Iffezheim II ran muss. Auch der Dritte TV Weisenbach, der den TB Gaggenau empfängt, darf noch nicht gänzlich abgeschrieben werden. Um Punkte im Abstiegskampf geht es in der Partie zwischen dem TV Gernsbach gegen den Rastatter TTC.

In der Männer-Bezirksklasse pausieren die führenden Mannschaften des TTC Rauental II (19:7) und des TV Bühl (18:8). Eine gute Gelegenheit für TV Neuweier (15:9) und TTG Bischweier (15:11), den Rückstand zu verkürzen. Neuweier gastiert beim Letzten Ottenau IV, die TTG hat im Derby gegen Bad Rotenfels II Heimvorteil. Der TTV Au am Rhein muss TV Lichtental. (ti)