Querelen beim VFB Gaggenau Der VFB Gaggenau kommt nicht zur Ruhe: Wie der Vorstand des Fußball-Kreisligisten mitteilte, hat Trainer Giovanni Zarbo sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt.



Der Grund dafür sei die Verpflichtung von Armin Karamehmedovic, der den VFB als Spielertrainer in der neuen Saison betreuen wird (wir berichteten). Ursprünglich war erfolgreichem Abschluss der laufenden Runde Zarbo für den Posten des Cheftrainers vorgesehen, heißt es in der Mitteilung. Nach der neuen Planung wurde dem bisherigen Coach aber nur der Posten des Co-Trainers angeboten. Auch einige Spieler



verlassen A-Ligisten



Obwohl Norbert Lais, der Vorsitzende des VFB, nach eigenen Angaben "ausführlich und eindringlich die Gründe für diese vereinsinterne Umstellung" dargelegt hat, wollte Zarbo diese Neuausrichtung nicht annehmen und zog - enttäuscht vom Sinneswandel - mit seinem Weggang "die für ihn einzig mögliche Konsequenz", wie es weiter heißt. Doch damit nicht genug: In der Folge kritisierten auch einige Spieler die Entscheidung des Vereins und solidarisierten sich mit dem bisherigen Trainer, obwohl "der Vorstand auch gegenüber den Spielern seine Beweggründe für diese Entscheidung darlegte und deutlich betonte, dass der Verein mit dem Trainer in etwas anderer Funktion gerne weiterarbeiten würde." Davon ließen sich offenbar einige Spieler nicht überzeugen und haben den VFB vor Ablauf der Runde verlassen. Dadurch habe sich der Spielerkader für den Beginn der Rückrunde nochmals reduziert, wie es weiter heißt. Welche Akteure den Verein verlassen haben, wollte Lais auf BT-Nachfrage nicht sagen. Rolf Krieg - Teil zwei des Gaggenauer Trainerduos - erhält nun in der Rückrunde Unterstützung von Otto Sinn. Beide werden versuchen, den A-Ligisten vor dem Abstieg in die B-Klasse zu bewahren. Derzeit rangiert der VFB mit 14 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Für die neue Saison sind die Verantwortlichen im Traischbachtal optimistisch. Man sieht "eine große Chance, mit Armin Karamehmedovic neue Impulse" zu setzen. Dabei mithelfen wird sicher auch Dominic Stanic. Der Ex-Kuppenheimer wechselt im Sommer vom SV Oberachern zum VFB. (red)

