Der nächste Hochkaräter wartet

Mit dem Inder soll die Bastion in Karlsdorf ausgehebelt werden. Kapitän Kresimir Vranjic hofft auf die rechtzeitige Genesung von Tobias Walch, dann könnte Ottenau in Bestbesetzung spielen. "Gegen Karlsdorf haben wir in der Vorrunde ganz knapp verloren, ich denke, es wird ein ganz knapper Ausgang werden", keimt bei Vranjic die Hoffnung auf etwas Zählbares. Der Tabellendritte SV Niklashausen (17:3) bestreitet einen Doppelspieltag gegen die beiden Teams der TTSF Hohberg. Mit einem Heimsieg gegen Hohbergs Reserveteam will man sich auf das Spitzenspiel bei den TTSF Hohberg einstimmen. Hier soll mit einem zweiten Erfolg die Tabellenführung ins Visier genommen werden.

TTF-Frauen wollen





Serie fortsetzen



Die TTF Rastatt sind in der Badenliga der auch nach 13 Partien immer noch ohne Verlustpunkt. Am Sonntag soll im Heimspiel gegen den TV St. Georgen (Spielbeginn 14 Uhr) die Erfolgsserie eine Fortsetzung finden. In der Aufstellung Elisabeth Bittner, Susanne Gibs, Nina Merkel und Lea Ehinger will man gegen den Gegner aus dem Schwarzwald einen hohen Sieg ansteuern, um auf den direkten Verfolger TTV Ettlingen, der das nordbadische Derby gegen den VSV Büchig bestreitet, auch den Vorteil im Spielverhältnis zumindest auf gleichem Niveau zu halten. Der Tabellensechste TTV Gamshurst will seinen Heimvorteil gegen die SG Rüppurr zu einem weiteren doppelten Punktgewinn ummünzen. Sicher kein leichtes Spiel, denn der Gegner steckt mitten im Abstiegskampf und benötigt jeden Punkt. In der Vorrunde gelang Gamshurst auch ohne ihre Nummer zwei Julia Lubitz ein sicherer 8:3-Sieg, das Match sollte man gegen den routinierten Gegner voller Konzentration angehen.

Einige Mühe hatte der TTV Kappelrodeck in der Hinrunde beim 8:4-Erfolg über den Tabellenletzten TTF Stühlingen II. Drei der acht Spiele wurden erst in den Entscheidungssätzen gewonnen. Im Rückspiel will man erst gar keine Zweifel aufkommen lassen, um sich mit zwei Punkten aus der Gefahrenzone endgültig verabschieden zu können.

Einen Doppelspieltag absolviert der TV Weisenbach. Am Samstag kommt der TTV Weinheim-West II ins Murgtal angereist, am Sonntag steht dann das Duell bei der SG Rüppurr auf dem Plan. Keine guten Erinnerungen haben die Weisenbacher Frauen an die beiden Vorrundenspiele, die beide knapp mit 6:8 verloren wurden. In Weinheim gab das Team einen 6:5-Vorteil noch aus der Hand, wobei Jasmin Langenbach nach zwei Einzelsiegen im dritten Einzel gegen Sabine Jakoby bei der 10:12-Niederlage im Entscheidungssatz einen möglichen Sieg zur Punkteteilung auf dem Schläger hatte. Gegen Rüppurr gewann Spitzenspielerin Monika Vig mit Nadja Wunsch das Doppel und alle drei Einzelspiele, dazu kam je ein Sieg von Tanja Rath und Langenbach. Im Rückspiel erhofft sich Weisenbach durch das Mitwirken von Regina Roflik natürlich beide Zähler. Ein Sieg über den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wäre Gold wert. Die 0:8-Heimniederlage der SG Rüppurr gegen den TTV Weinheim-West II vom letzten Wochenende spielt den Murgtälerinnen natürlich bestens in die Karten. (ti)