Niederlage am Grünen Tisch:

Arnold Manz ist stinkig. Das hat nichts mit der Leistung seiner Handballerinnen von der SG Steinbach/Kappelwindeck, sondern vielmehr mit der Sturheit des zuständigen Staffelleiters und vor allem mit dem Verhalten der TSG Ketsch zu tun: Am vergangenen Samstag sollten die A-Juniorinnen der SG in der Oberliga in Ketsch antreten. Neun Spielerinnen waren allerdings zeitgleich in den Seniorenteams gefordert, sechs in der dritten, drei in der Südbadenliga - ein Vorgehen, das auch die TSG praktiziert und das sportlich allgemein positiv bewertet wird.

Ursprünglich wurde die Partie regelkonform verlegt, da die SG zum angesetzten Termin gleichzeitig im Kampf um die deutsche A-Meisterschaft in Buxtehude weilte - ein auch für Baden-Württemberg durchaus erfreulicher Grund. Mehrere Alternativtermine wurden in der Folge unterbreitet, doch die Gegenseite lehnte stets ab. Unschöne Folge: Das Spiel wurde ohne Zustimmung der SG auf vergangenen Samstag angesetzt - und am Grünen Tisch als verloren gewertet. Das Ketscher Verhalten empfindet Manz als "unfair und unsportlich". Auch das Verband und Staffelleitung nichts zur Problemlösung beigetragen haben, ärgert Manz.

Neben dem Punktverlust droht nun noch eine finanzielle Strafe. Das aber will sich Manz nicht gefallen lassen. Sobald der Bescheid eingegangen ist, will man im Rebland gegen Wertung und Strafe Widerspruch einlegen. Durch die Niederlage hat die SG im Kampf um den Oberligatitel klar schlechtere Karten als der aktuelle Primus Schutterwald. "Die Meisterschaft gönne ich Schutterwald", betont Manz, vom Verband ist er aber enttäuscht: "Ich dachte immer, die Funktionäre sind für die Vereine da, nicht umgekehrt!" (moe)