MuKu setzt auf den Spaßfaktor

Von Moritz Hirn



Benny Hofmann reibt sich derzeit immer mal wieder verwundert die Augen. Drei Spiele hat seine SG Muggensturm/Kuppenheim in diesem Jahr in der Handball-Südbadenliga absolviert, dreimal ging MuKu als Sieger vom Platz - gegen Mannschaften wie Elgersweier, Schutterwald und Freiburg ist das aller Ehren wert. Zumal die SG seit dem Jahreswechsel auf dem Zahnfleisch geht. Aber: "Es macht momentan einfach großen Spaß - nicht nur mir", sagt der MuKu-Spielertrainer. Und das Vergnügen dürfte morgen durchaus weitergehen, denn MuKu empfängt das abgeschlagene Schlusslicht aus Waldkirch. "Das soll jetzt nicht überheblich klingen", sagt Hofmann, "aber das Ding sollten wir sicher nach Hause bringen." Trotz der Tatsache, dass Ricardo Hörth, Fabian Grieb, Johannes Milbich und wohl auch Samuel Huber weiter ausfallen werden. Gut möglich, dass Hofmanns Trainerkollege Niki Wagner morgen erneut auf die Platte muss. Nach dem zu erwartenden Sieg steht der Partyplan übrigens bereits fest: Der MuKu-Vorsitzende Carl Josenhans hat jüngst einen runden Geburtstag gefeiert und für morgen Abend eingeladen. "Da wollen wir uns den Spaß auf keinen Fall verderben lassen", so Hofmann. Deutlich weniger Grund zum Feiern hatte zuletzt der TuS Helmlingen. Bei der Niederlage in Teningen ließ das Team von Interimstrainer Thomas Schuppan die nötige Einstellung vermissen. Vor allem in Hälfte zwei. Im Heimspiel morgen gegen den TuS Altenheim ist daher Rehabilitation angesagt - durchaus kein leichtes Unterfangen. Ebenfalls weit entfernt von Partystimmung ist auch die SG Steinbach/Kappelwindeck. In Altenheim hat der Vorletzte zwar "ein super Spiel gemacht", wurde aber von den Unparteiischen laut Markus Ullrich entscheidend benachteiligt. Vor dem morgigen Heimspiel ist der Trainer aber durchaus zuversichtlich - auch wenn der Gegner Schutterwald heißt. "Das sind auch nur junge Kerle, die Handball spielen. Und mit der zuletzt gezeigten Leistung habe ich keine Angst." Zudem sei es an der Zeit, auch so einen Gegner zu packen. Denn "wir brauchen dringend Punkte", so Ullrich. Die wollen natürlich auch Kalman Fenyö und Phönix Sinzheim einfahren - vor allem, weil es gegen den direkten Tabellennachbarn TV Oberkirch geht. Der morgige Gastgeber ist zwar gespickt mit spielstarken Akteuren, "aber die müssen sich erstmal gegen unsere Abwehr durchsetzen", betont Phönix-Coach Fenyö, der von guten Trainingseinheiten seiner Jungs berichtet. "Es wird nicht einfach, aber wir nehmen die Herausforderung an", so Fenyö. Die Chancenverwertung sollte dann aber besser werden, als jüngst bei der Niederlage in Hofweier.