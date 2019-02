SV Linx: Heimvorteil nutzen

Ottenau

TTF Rastatt wollen Serie fortsetzen Ottenau (ti) - Der Spvgg Ottenau stellt sich in der Tischtennis-Badenliga im Gastspiel beim Rangvierten TSV Karlsdorf wieder ein nordbadischer Hochkaräter in den Weg. Die Frauen des TTF Rastatt wollen derweil gegen St. Georgen ihre beispielhafte Siegesserie fortsetzen (Foto: fuv).

Rastatt

TTF-Männer doppelt gefordert Rastatt (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga können die TTF Rastatt am Wochenende mit zwei Siegen bei Hohberg III und gegen die DJK Oberharmersbach eine Vorentscheidung im Titelkampf erzwingen (Foto: fuv). Aktuell liegt Rastatt mit vier Punkten Vorsprung auf Rang eins.

Baden-Baden

Regio-Trainer: "Alles ist möglich" Baden-Baden (moe) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der Heim-WM (Foto: dpa) in der Hauptrunde. Über die Auftritte des DHB-Teams und vor allem die weiteren Chancen haben sich auch Trainer aus der Region ihre Gedanken gemacht. Der Tenor: "Alles ist möglich!"

Karlsruhe

Teure Bälle in große Löcher Karlsruhe (kie) - Die Vorfreude ist Laura Rolli anzusehen. Schließlich nimmt die 22-jährige Karlsruherin ab dem 9. Dezember an der Footgolf-Weltmeisterschaft in Marokko teil. In Deutschland gilt Rolli als beste Fußball- und Footgolferin, trainiert wird aber in Frankreich (Foto: pr).