Volle Hütte auf der Baustelle

Karlsruhe

KSC-Neulinge schlagen sich gut Karlsruhe (red) - Abgesehen davon, dass die Erfolgsserie des Fußball-Drittligisten KSC auch im elften Spiel in Folge beim 1:1 in Zwickau hielt, war die Leistung von Startelf-Debütant Christoph Kobald und Kyoung-rok Choi (Foto: GES) das Positivste als Fazit des Trips in Ostdeutschland. » - Mehr

Ottenau

TTF Rastatt wollen Serie fortsetzen Ottenau (ti) - Der Spvgg Ottenau stellt sich in der Tischtennis-Badenliga im Gastspiel beim Rangvierten TSV Karlsdorf wieder ein nordbadischer Hochkaräter in den Weg. Die Frauen des TTF Rastatt wollen derweil gegen St. Georgen ihre beispielhafte Siegesserie fortsetzen (Foto: fuv). » - Mehr

Gaggenau

Ottenau landet Befreiungsschlag Gaggenau (ti) - In der Tischtennis-Badenliga gelang der Spvgg Ottenau (Foto: fuv) mit einem 9:5-Heimsieg im Derby gegen die DJK Offenburg der erhoffte Befreiungsschlag. Mit diesem doppelten Punktgewinn verdrängten die Murgtäler den Rivalen vom ersten Nichtabstiegsplatz. » - Mehr