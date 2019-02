Geht das Wechselspiel weiter?

Die Spitze in der Handball-Bezirksklasse ist so eng beisammen, dass sich der Tabellenführer aktuell beinahe wöchentlich ändert. Mit der SG Steinbach/Kappelwindeck II, dem Landesliga-Absteiger Muggensturm/Kuppenheim II und der Reserve des TuS Helmlingen standen seit Ende Januar drei verschiedene Mannschaften ganz vorne. Und das Wechselspiel könnte an diesem Wochenende munter weitergehen.



Da Helmlingen (22:4) spielfrei ist, werden die Hanauerländer den Platz an der Sonne womöglich gleich wieder räumen müssen - und zwar mit der SG Muggensturm/Kuppenheim II (21:7) genau an die Mannschaft, welcher der TuS die Spitzenposition vor Wochenfrist entrissen hat. Die Rückholaktion wird indes nur möglich, weil auch der Tabellenzweite, die SG Freudenstadt/Baiersbronn (22:6), an diesem Wochenende zum Zuschauen verdammt ist. Was für MuKu so verlockend klingt, hat indes auch eine Kehrseite. Denn nach Minuspunkten ist die SG derzeit noch hinter den Panthers Gaggenau (20:6) nur die vierte Kraft - und eine Niederlage morgen Abend gegen jene Panthers würde den Abstand zu Platz eins auf fünf Zähler anwachsen lassen. Rein an die Spitze oder raus aus dem Titelrennen - dieser außergewöhnlichen Konstellation steht Patrik Bukovic mit seiner Truppe gegenüber. "Um den Anschluss zu halten, ist Verlieren eigentlich verboten", weiß der MuKu-Coach. Doch die Voraussetzungen seien alles andere als optimal. Das liegt weniger an der jüngsten 24:31- Niederlage in Freudenstadt ("Die Mannschaft hatte sich mehr ausgerechnet"), die Bukovic an der schwachen Torausbeute festmacht ("Spielerisch und abwehrtechnisch gab es kaum Unterschiede"). Vielmehr muss die SG ohne gelernten Kreisläufer auskommen: Roman Lehmann (Schulter) fällt für den Rest der Saison aus, Daniel Jung verletzte sich am vergangenen Wochenende. Die Panthers sieht Bukovic jedenfalls "ganz klar im Vorteil", zumal "sie ihre Spiele in diesem Jahr sehr souverän gewonnen haben und mit Luca Frietsch individuell noch stärker geworden sind". Und die Murgtäler sind gewillt, in Kuppenheim nachzulegen. "Sonst war der Heimsieg gegen die HSG Murg nichts wert", betont Trainer Christian Kohlbecker, der an die schwierige Auswärtsaufgabe selbstbewusst herantritt: "Wir gehen in dieses Spitzenspiel, um die beiden Punkte mit nach Hause zu nehmen." Für die von den Panthers zuletzt mit 19:32 zerfleischte HSG Murg (15:11) geht es nach der schwachen Vorstellung im Derby nun darum, sich in der Rückrunde zu stabilisieren. "Die Mannschaft muss die Leistungsachterbahn beenden und konstant gut spielen", fordert Trainer Magnus Unger vor der Partie gegen Ottersweier II (11:15). Auch wenn die TSO bisher fast ausnahmslos nur gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gepunktet hat, sei das Spiel noch lange nicht gewonnen, warnt er. Nicht zu gewinnen ist derweil wohl für die HSG Hardt II (4:22) der Vergleich bei der SG Steinbach/Kappelwindeck II (20:8). Die anderen Kellerkinder sind dagegen auf Beute aus: Die dritte Mannschaft der Rebland-SG (4:24) möchte gegen Memprechtshofen (11:15) "alles tun, um Punkte in heimischer Halle zu erkämpfen", zwischen dem ASV Ottenhöfen II (6:22) und Sinzheim III (4:20) kommt es zudem zu einem Duell zweier Tabellennachbarn. (mabu)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Landesliga im Rückblick Baden-Baden (bor) - Aus regionaler Sicht sind in der Fußball-Landesliga die prominentesten Tabellenpositionen wie folgt besetzt: Der SV Bühlertal überwintert an der Tabellenspitze, der RSC/DJK tut dies genau am anderen Ende. Dazwischen tummeln sich die anderen (Foto: toto). » Weitersagen (bor) - Aus regionaler Sicht sind in der Fußball-Landesliga die prominentesten Tabellenpositionen wie folgt besetzt: Der SV Bühlertal überwintert an der Tabellenspitze, der RSC/DJK tut dies genau am anderen Ende. Dazwischen tummeln sich die anderen (Foto: toto). » - Mehr