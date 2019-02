Regelrecht vorgeführt

"So schlecht haben wir in den letzten drei Jahren nicht mehr gespielt", kommentierte Manz das Rumgeeiere seiner Mädels. Und Manz rang mit seiner Fassung, als er sah, das am einen Ende der Bank die Tränen flossen, am anderen schon wieder gelacht wurde: "Das fasse ich nicht." Er bat das Team ad hoc zum intensiven Gedankenaustausch.

Von Beginn an wurde in der Bühler Großsporthalle deutlich, dass der Tabellenzweite vom Bodensee keinesfalls eine Übermannschaft, sondern eher guter Durchschnitt ist. Das macht die SG-Pleite natürlich nur noch schlimmer. Mit nur wenigen Ausnahmen blieb das Rebland-Team deutlich unter Normalform, was beim 3:6 (8.) das Trainerteam schon zur ersten Auszeit veranlasste. "Ich muss an eure Einstellung appellieren", war von Trainer Kevin Bauer zu hören. Gefruchtet hat die Ansprache nicht, denn weiterhin spielte die SG schlampig, unkonzentriert und leistete sich viele Fehler. Wenigstens war Olivia Blandl im Tor auf dem Posten, doch näher als 8:11 (23.) kam die SG dem SVA nicht mehr. Mit 10:14 ging es in die Pause.

Wer eine Besserung in Halbzeit zwei erwartet hatte, der sah sich getäuscht. Trotz einer Gardinenpredigt in der Kabine änderte sich am SG-Spiel nur wenig. Allensbach hatte leichtes Spiel, die Rebland-SG in Schach zu halten. Bis zum 13:17 (37.) war die Partie noch einigermaßen offen, ehe sich die Gäste durch Spielgestalterin Nadja Greinert, die dann verletzt zuschauen musste, vorentscheidend auf 24:15 (47.) enteilten. Ziemlich wehrlos sahen die SG-Mädels dem Desaster entgegen, das mit 22:33 endete. "Wir haben alles probiert. Aber vorne lief wenig zusammen und hinten war fast jeder Wurf ein Treffer. Ich habe schon zur Halbzeit gesagt, dass wir wie im Müttergenesungswerk spielen", war Arnold Manz ungewöhnlich erbost über seine Schützlinge und fügte hinzu: "Die größten Sieger waren die, die heute nicht gespielt haben." Ein Satz, über den die etablierten Spielerinnen nachdenken sollten.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Federau, Wunsch, Blandl - Hodapp 1, Quist 3, Manz 1, Aliu 3, Hildebrand, Baier 1, Daul 3, Kotzian, Gerspach 2, Keller, Elies 8/2.

SV Allensbach: Wörner, Leenen - Person 3, Rothmund 1, Greinert 4, Maier 7/5, Mayer, Hoeppe 4, Von Kampen 6, Hübner 5, Scholl 3.

Schiedsrichter: Sven Ernst/Johannes Friedhoff (FT Freiburg/Kappel) - Zuschauer: 200 - Zeitstrafen: 2 / 3.