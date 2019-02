Ideenlos, mutlos, harmlos

Schließlich ließen die Wildparkprofis in den 93 Minuten zuvor so ziemlich alles vermissen, was in einem Derby gefragt ist - Laufbereitschaft, Zweikampfhärte, Mut und Spielwitz -, weshalb auch Alois Schwartz mit dem Auftritt seiner Schützlinge hinterher wenig einverstanden war und deutliche Worte fand. "Es war zu wenig, was wir heute abgeliefert haben - gerade in einem Derby. Die Abstände waren zu groß, die Passgenauigkeit hat gefehlt, wir hatten Abstimmungsprobleme, da haben wir den Gegner ein bisschen eingeladen und der macht dann durch unseren Fehler prompt das Tor", sagte der KSC-Trainer und nahm Bezug auf das Ende der Erfolgsserie von elf Begegnungen in Folge ohne Niederlage: "Vielleicht ist die Niederlage heute auch ein Wachrüttler zur richtigen Zeit. Vielleicht ist es mal ganz gut, wenn man eine in die Fresse bekommt, um dann wieder aufzustehen und richtig hart zu arbeiten."

Von harter Arbeit jedenfalls, war vor allem auf Karlsruher Seite an diesem Samstagmittag bei frühlingshaften Temperaturen vor 17 901 Zuschauern wenig zu spüren. Abseits des Feldes blieb es zwischen den Fanlagern ruhig. Während die "Roten Teufel" nach vier Minuten durch Kevin Kraus per Direktabnahme nach einer Ecke zumindest den Hauch einer Chance hatten, mussten die Anhänger der Blau-Weißen bis zur 26. Minute auf die erste und einzige Chance in Hälfte eins warten: Nach einem Fehlpass des Lauterers Christoph Hemlein machte sich Anton Fink allein auf den Weg Richtung FCK-Gehäuse, doch seinen Schuss aus halblinker Position parierte Schlussmann Grill glänzend. Ansonsten neutralisierten sich die Rivalen weitgehend im Mittelfeld, wenngleich packende Zweikämpfe, wie in einem Derby sonst üblich, Seltenheitswert besaßen. "Ich bin sprachlos. Wir haben keine einzige Gelbe Karte bekommen, das sagt viel über unser Spiel heute aus", erklärte KSC-Außenverteidiger Damian Roßbach, den beim entscheidenden Tor von Dominik Schad (76.) zusammen mit seinem Vordermann Marc Lorenz eine Mitschuld traf.

Die Badener wirkten fahrig, im Spielaufbau ideenlos und im Offensivspiel mutlos. Dabei brannten auch die Gäste aus der Pfalz wahrlich kein Feuerwerk auf dem Rasen ab, waren aber den Tick engagierter und leidenschaftlicher. "In der zweiten Hälfte waren wir sehr, sehr präsent. Wir wollten Druck machen, haben viele Zweikämpfe und zweite Bälle gewonnen und letztlich verdient gewonnen", lautete das Resümee von FCK-Coach Sascha Hildmann.

Dabei erwischten die Wildparkprofis den besseren Start in die zweite Halbzeit. Burak Camoglu hatte in Minute 52 einen - durchaus seltenen - Anfall von Spielwitz, dribbelte sich in den Strafraum, doch sein Abschluss aus spitzem Winkel klatschte lediglich an den Pfosten (Schwartz: "Wenn der reingeht, bringen wir es nach Hause."). Es sollte die letzte KSC-Möglichkeit bis in die Nachspielzeit hinein bleiben. "Es fehlt momentan einfach ein Tor, dass wir einfach mal wieder in Führung gehen", sagte Camoglu. In der Tat, es war bereits das fünfte Spiel in Folge, in dem die Badener in Rückstand gerieten, zudem das dritte in Serie ohne Treffer aus dem Spiel heraus.

Wie einfach das gehen kann, zeigten die Pfälzer dann in der 76. Minute, als ein hoher Ball in den KSC-Strafraum segelte, Lauterns Christian Kühlwetter den Ball überlegt auf Schad ablegte, der flach ins kurze Eck traf. Bei einer Doppelchance verpassten Kühlwetter, der den Pfosten traf, und Janek Sternberg beim Nachschuss, der am stark reagierenden KSC-Keeper Uphoff scheiterte (85.), die Vorentscheidung, weshalb der FCK noch den Wanitzek-Freistoß überstehen musste.

So stand am Ende Burak Camoglu in der Mixed Zone, hörte die lauten "Derbysieger, Derbysieger"-Rufe aus der Gästekabine und stellte mit leerem Blick fest: "Dass die jetzt bei uns feiern, tut richtig weh."