Baden Rhinos lösen Ticket für Playoffs

Durch den 5:2-Sieg der Eisbären Heilbronn im Namensduell gegen die Eisbären Eppelheim tags zuvor war die Ausgangslage klar: Ein Sieg würde die direkte Qualifikation sichern, egal wie sonntags die letzten Spiele der Konkurrenz endeten. Trainer Richard Drewniak schien dabei die richtigen Worte gefunden zu haben, denn von Beginn an machten die Rhinos einen wachen Eindruck und legten ein gutes Tempo vor.

Eine Strafe wegen Spielverzögerung führte nach fünf Minuten zur ersten Powerplaymöglichkeit für die Gäste. Die gefährlichste Waffe der Hor-



nets sorgte für die Führung. Max Häberle konnte nur prallen lassen und Dan Radeke zog unbehelligt um den am Boden liegenden Torhüter herum zum 0:1. Eine weitere Strafe im Anschluss überstanden die Rhinos unbeschadet, ehe die Nashörner antworteten.

Winterzugang Momme Rickmers, der sich in den vergangenen Wochen zu einem äußerst zuverlässigen Verteidiger entwickelte, zog von der blauen Linie ab und fand die Lücke zum Ausgleich (14.). Eine Minute vor der ersten Pause tankte sich Martin Vachal über die rechte Außenbahn durch, stellte geschickt seinen Körper in den Gegner und überwand Gästekeeper Steven Teucke ins kurze Eck zur ersten Führung.

Es sah gut aus, was die Rhinos ablieferten, doch kam die Drittelpause zur falschen Zeit. Die Hornets legten nach Wiederanpfiff einen Gang zu und hatten einige gute Chancen zum Ausgleich. Der folgte in der 31. Minute in Überzahl. Dan Radeke sah Maxi Dörr am kurzen Pfosten, der Max Häberle per Direktabnahme keine Chance ließ. Nun waren die Hornets dem dritten Treffer näher, doch der Abwehrverbund des ESC hielt stand.

Spannender hätte es nicht sein können, als im entscheidenden Spiel mit einem Unentschieden in den Schlussabschnitt zu starten und so entlud sich die Anspannung der Fans in der 45. Minute zu einem wahren Feuerwerk, als Graham Brulotte in Überzahl den Puck zum 3:2 in den Winkel zimmerte. Nun waren die Hornets gefordert, warfen alles nach vorne um noch auszugleichen. Dadurch öffneten sich für die Rhinos Räume. Dem bärenstarken Steven Teucke war es zu verdanken, dass die Hornets bis zum Schluss im Spiel blieben. Als jedoch Tim Essig 78 Sekunden vor dem Ende eine Strafzeit für die Gäste erhielt, spielten die Rhinos mit einem Mann mehr die Zeit clever von der Uhr und feierten nach Abpfiff den Einzug ins Halbfinale. Dieses findet am kommenden Wochenende zunächst auswärts in Zweibrücken statt. Die Spieltermine vereinbaren die Vereine zu Wochenanfang. (ndm)